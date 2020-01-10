【Emily】未選九龍城區議會主席 建制先動議不信任

建制派由上屆區議會正、副主席潘國華、左匯雄挑戰蕭亮聲同鄺葆賢，均告落敗。選主席期間，屬建制派嘅區議員楊永杰就話要提名民主黨黃國桐，話知黃有意選主席、不甘輸畀大專學歷嘅蕭亮聲。民政事務專員郭偉勳話已截止提名故拒絕，黃國桐亦話明拒做主席。楊永杰之後多次提出規程問題，一度話要罷免主席。

話冷氣凍要食藥 要求快啲完會

何顯明喺投票前就話要提不信任動議，郭偉勳話可以用選票反映。選出主席後，何顯明又以佢舉手發言、但蕭亮聲畀其他人發言先為由，批評蕭「大細超」，再話要提不信任動議。佢又要求快啲完會，話冷氣凍、佢唔舒服要食藥。蕭亮聲提出休會處理議程爭議時，民主黨任國棟不點名話「畀啲要食藥嘅人食藥啦」。

鄺葆賢讀反修例聲明 建制派離場

鄺葆賢喺會上要求讀出反修例相關嘅口頭聲明，建制派提多項規程問題，蕭亮聲批准鄺讀聲明，多名建制派離席抗議。

鄺葆賢讀出聲明時一度哽咽，眾人為反修例事件中受傷、失去生命嘅市民默哀，何顯明就高舉紙牌，話係為台灣殺人案死者潘曉穎、同市民擲磚期間受傷逝世嘅羅伯默哀。