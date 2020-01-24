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網傳同號碼500元照 警稱新偽鈔

【明報專訊】年近歲晚，再有偽鈔流入市面。網上流傳兩張偽鈔照片，顯示兩批中銀2010年版的500及1000元鈔票，相同面額鈔票的號碼全部相同，其中警方至今暫未檢獲該編號的500元偽鈔，顯示應為新流出偽鈔。而警方去年首10月檢獲的500元及1000元偽鈔數字，已超越前年全年總數。

另流傳同號碼金牛照 編號同前年偽鈔

網上流傳兩張照片，一張顯示3張中銀500元鈔票置於一間7-11便利店的櫃台，編號均為BE637835，該相背景為一張便利店推廣活動海報，顯示推廣日期由2020年1月2日開始。另一照片則顯示一疊約20張中銀1000元鈔票，編號均為DU580682。2018年亦有人發現，市面上流傳一批印有「練功券」字眼的1000元鈔票，編號同樣是DU580682。

警方回應稱，前年檢獲104張編號DU580682的中銀1000元偽鈔，去年首10月則檢獲53張。警方暫未檢獲鈔票編號BE637835的中銀500元偽鈔。警方去年首10個月檢獲2844張偽鈔，2018年全年則檢獲2966張。其中警方去年首10月檢獲759張1000元偽鈔，較前年全年521張多46%；而去年首10月檢獲的500元偽鈔為993張，較前年全年的769張多29%。

警方指，過去檢獲的偽鈔主要以噴墨或鐳射打印機印製，質素一般，市民大多細心觀察防偽特徵及觸摸質感已可分辨。中國銀行（香港）回應稱，市民如對所持鈔票有懷疑，可向銀行查詢或直接交警方。對於懷疑偽鈔，該行會按既定程序轉交警方跟進。

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