私營臍血庫限18年 公營不能取回自用

醫學界致力發展臍帶血的其他療效，其中「單核細胞」成為「新貴」，中大與科學園公司Mononuclear Therapeutics合作，研究以「單核細胞」移植治療新生兒「缺氧缺血性腦病變」。

兒科專科醫生韓錦倫解釋，孕婦胎盤剝離或嬰兒出生時被臍帶纏頸，均可導致嬰兒腦缺氧，為穩定情况，醫生會先為嬰兒插喉供氧做「72小時冷凍治療」，「原理是將嬰兒體溫維持在33至34℃，降低新陳代謝及腦活躍程度，從而減慢細胞壞死速度」，惟若嬰兒腦內細胞完全死亡則無法可醫。

醫生：研究處動物實驗階段 路仍遙

韓錦倫說，若臍帶血單核細胞治療日後能面世，有機會令腦內細胞「重生」，但認為目前項目仍正處動物實驗階段，「研究之路仍很漫長」。

他說，人體接受幹細胞治療亦有風險，特別是當幹細胞來自他人，可能與患者免疫系統不脗合而出現排斥反應、感染等風險，幹細胞移植亦須經醫院倫理委員會審批。