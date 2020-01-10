脊髓醫學權威 建港臍帶血庫 免費保存 捐者優先取回

「單核細胞」助治神經系統病

1990年代起科學界發現臍帶血中「造血幹細胞」有助血液病患者細胞修復，用於骨髓移植的技術發展成主流，「惟臍帶血另有用途未被發掘」，美國羅格斯大學（Rutgers University）教授兼神經外科醫生楊詠威說，臍帶血另含「單核細胞」，對治療神經系統疾病如脊髓損傷、黃斑病變等「潛力無窮」。

脊髓損傷病人神經受損，下肢沒反應，除用藥或復健，已死亡的神經細胞無法復原。楊稱臍帶血內有人體原始細胞，注入人體後可「喚醒」細胞重生癒合。千禧年起，楊詠威伙同多所本地及海外大學研究，於2011至13年間在內地招募20名嚴重脊髓損傷患者，為他們注射臍帶血單核細胞，再結合半年步行訓練，75%人在一年後可在四輪車協助下行走逾100米。

楊詠威多年心願是建立一個亞洲臍帶血單核細胞庫，蒐集更多細胞方便為病人配對。為促成其事，他2017年在香港科學園創業：「我認為香港是亞洲的門戶（Gateway）」。

蒐威院千樣本 研治腦缺氧嬰

其公司前年與中大合作研究，於威爾斯親王醫院蒐集孕婦臍帶血，提供免費保存服務，捐獻者日後需要可優先自用，或獲配對他人細胞樣本，「坊間私營臍帶血庫，（儲存費）價錢貴以萬元計，而且各細胞資源不能『共享』」。計劃獲創新及科技基金贊助600萬元，研究以單核細胞治新生兒「缺氧缺血性腦病變」，目前做臨牀前動物實驗，下步將與廣華醫院合作。

楊詠威建立的臍帶血庫涉資800萬美元（約6220萬港元），去年10月獲國際權威輸血和細胞治療機構「美國血庫協會」認可，是本港目前除紅十字會外，唯一持有同等資格的公用臍帶血庫，楊期望血庫儲存3萬個細胞樣本。

明報記者