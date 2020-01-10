長居武漢男童 返台後發燒隔離

防護中心發外遊指引 備足夠口罩用公筷

衛生防護中心昨發出多份針對武漢新型冠狀病毒的健康指引，當中包括給外遊者、導遊和領隊的建議，衛生防護中心提醒，外遊時要帶備足夠外科口罩，光顧有梘液和洗手設備的酒樓食肆，以及要用公筷等（見表）。

台灣中央社報道，因應農曆新年即將到來，各地加強防疫，其中越南衛生部疾病預防局副局長鄧光晉稱，已指示衛生部門加強防疫，包括口岸檢疫，所有到訪過武漢的入境旅客都要檢測體溫，若發現可疑病例，立即隔離。

台灣自上月底實施武漢直航入境航班登機檢疫，中央社報道，疾病管制署本月8日晚檢測到一名長住武漢、隨父母返台的學齡前男童有發燒、咳嗽、流鼻水症狀，直接從機場送到醫院隔離。報道引述疾管署副署長莊人祥表示，該男童沒去過華南海鮮市場，也沒去過當地醫療機構，目前仍在檢驗，預計最快一兩日會有檢測結果。

此外，韓國日前出現一名曾到武漢出差的疑似武漢肺炎患者，韓聯社昨報道，該患者為36歲中國籍女性，衛生部門已進行9種病毒檢測，包括SARS、MERS等均呈陰性，現時正進行非典型肺炎冠狀病毒、支原體肺炎菌感染症等8項檢查，預計一周後有結果。當地疾病管理本部正監測該患者曾接觸過的29人，目前未發現異常。