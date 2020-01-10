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城市病童抗炎蛋白少一半 中大研究：鄉郊粉塵助抗炎防哮喘

【明報專訊】哮喘是一種常見於兒童的慢性疾病。中大醫學院兒科學系及化學病理學系分析歐洲、中國內地及香港逾2000名兒童的血液樣本，發現居於城市的哮喘病童體內的一種抗炎蛋白質比健康兒童低一半，認為此蛋白質可能是預測哮喘發病的關鍵。另外，研究發現鄉郊的粉塵有助抗炎，有望研發出預防及治療哮喘的藥物。

中大醫學院兒科學系教授黃永堅表示，大部分哮喘病童個案屬過敏性，當人體遇上外來環境刺激，免疫系統一般會發炎來「抵抗外敵」，但亦需要抗炎因子消炎；哮喘病人發炎能力高，但抗炎能力低，導致氣管收縮，甚至積聚濃痰，令患者呼吸困難。他說，每年有6000至8000宗因哮喘而入院的個案，是最常見引致入院及求診的原因之一。

2013至2016年間，中大醫學院研究人員與德國、芬蘭和內地的專家合作，分析德國、芬蘭、香港及位於廣東省的從化等地2168名5至8歲兒童的血液樣本，發現居於城市環境的哮喘病童體內的抗炎蛋白質「TNFAIP3」水平只是健康兒童的一半。中大醫學院化學病理學系教授黃振國表示，病童體內負責中央調節發炎機制的「TNFAIP3」水平較低，無法抑制炎症，顯示它可能是預測哮喘發病的關鍵。

粉塵刺激樣本 抗炎蛋白水平回升

另外，團隊從城市哮喘病童的血液樣本中提取免疫細胞，並利用提取自德國及芬蘭鄉郊地區的粉塵去刺激樣本，經過24小時後，樣本中的「TNFAIP3」回升至與健康兒童相若水平。

團隊亦比較香港及從化兩地兒童的過敏症病發率，比對城鄉兒童的過敏情况（見表）。研究以問卷訪問3435名及14152名5至8歲的兒童，分別來自香港及從化，發現從化兒童的哮喘發病率是2.5%，而香港的發病率是5.3%，即比從化多逾一倍。黃永堅說，從化種植荔枝，空間較城市大，亦多見散養家禽，而香港人與從化人遺傳因素相似，故相信致敏應以環境因素為主。

模擬鄉郊環境 望研預防藥物

黃永堅表示，實驗顯示鄉郊粉塵潛在治療哮喘的效用，團隊已展開下一步研究，冀找出鄉郊中有什麼微生物及細菌等，從而研究如何在城市模擬鄉郊環境，希望將來研究出能預防及治療哮喘的藥物。

相關字詞﹕鄉郊 哮喘

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