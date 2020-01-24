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女子搭GOGOVAN車禍亡 司機認危駕 雙方家屬庭外動武

【明報專訊】「新手」兼職GOGOVAN司機去年初接載女乘客，駛至龍翔道轉彎時失控，女乘客被拋出車外傷重死亡。司機昨在區域法院承認危險駕駛引致他人死亡等3罪，押後至本月30日判刑。死者家屬開庭前情緒激動，一度阻止被告及其親友入庭，雙方先舌戰，繼而動武「混戰」，被告男親友流血倒地送院，散庭後再有4名死者家屬送院檢查，警方以公眾地方打鬥拘捕6人。

被告鄭偉立（29歲）被控危險駕駛引致他人死亡、非法載客取酬、沒有第三者保險而使用汽車共3罪。開庭前，死者數名家屬在升降機大堂阻止被告及其親友入庭，並激動大叫「你點揸車？」、「你撞死我個女」。被告沒有回應，律師「解圍」先讓被告入庭。

死者親友問被告男親友「係咪爸爸？」，其間有人出拳施襲，雙方口角及動武「混戰」，被告男親友倒地受傷，地上有少量血迹。事後有人報警，死者家屬繼續入庭聽審，受傷的被告男親友經救護車送院。

5人送院 6人打鬥被捕

散庭後，雙方親友庭內再度互相指罵，有人大叫被告「落地獄」。警方到場後，死者家屬一方有4人自行步上救護車送院檢查，警方後以公眾地方打鬥拘捕3男3女，年齡介乎31至63歲。

至於庭上，控方呈上死者家屬供辭，表示死者丈夫及母親事後患嚴重抑鬱，需定期覆診及服藥。辯方求情稱，被告明白鑄成大錯，深感後悔，庭外見到死者家屬情緒激動，他亦沉默自責。

案情指出，去年1月4日晚上近8時，被告接載死者謝秀君由九龍灣駛往馬鞍山，駛至黃大仙龍翔道左轉入支路時失控，剷上右方行人路，撞到混凝土電表箱，右方車門飛脫，死者被拋出車外，重傷送院，同日死亡。被告警誡下表示，不熟悉九龍灣往馬鞍山路段，亦沒有理會Google地圖提醒左轉，估計太遲扭軚或過度扭軚導致失控。

國際專業保險諮詢會會長羅少雄表示，如發生人命傷亡，保險公司會根據第三者保險，會先為死傷者承擔索償額。他說，如受害人、車主或司機在意外中有違反保單合約或任何違規，索償人未必可取得全數索償額，要交由法庭裁定他們的責任比例。

【案件編號：DCCC690/19】

相關字詞﹕龍翔道 沒有第三保險而使用汽車 危險駕駛導致他人死亡 輕型貨車

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