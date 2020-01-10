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青衣短路火 濃煙捲半空 輪椅客倉皇 冒險搭𨋢逃

【明報專訊】青衣青怡花園昨午發生火警，一個中層單位因電線短路陷入火海，濃煙籠罩半空，單位外牆被燒至剝落。起火單位一名女住戶燒傷需送院，大廈逾百住戶疏散，有坐輪椅住戶形容起火後窗外「黑濛濛一片」，其後冒險乘搭升降機逃生。

消防破門救人 女戶主多處燒傷

事發昨午1時許，青衣青怡花園1座14樓一個單位起火，單位火光熊熊。大量濃煙升上半空，窗框燒至脫落，飛墮地下超市外，外牆亦被燒至剝落，約200名大廈住客需疏散。消防動用2條喉、2隊煙帽隊、10輛消防車、3輛救護車及一輛救護電單車，半小時後將火救熄。火警中一名57歲冼姓女住戶燒傷，半清醒由救護車送往瑪嘉烈醫院救治，其後轉送瑪麗醫院，兩女兒昨晚到醫院了解。消防表示，破門入屋後於客廳發現女傷者，她身體多處燒傷，火警燒毁單位的主人房及雜物房。警方初步調查相信是電線短路引致火警，起火原因無可疑。

20樓住戶伍小姐坐着輪椅逃生，火警發生時她嗅到煙味，「望出去就黑濛濛一片」，遂與母親和鄰居逃生。她早前行山時腳部受傷，需由輪椅代步，逃生時見到一名老婦乘坐消防升降機，於是跟着一起乘坐升降機逃生。同樣住在20樓的詹女士形容，事發時「黑煙係咁攻上來，個天好快黑晒」，她關窗後隨即與鄰居走樓梯逃生，其間見到不少長者及小孩逃生，有外傭神色慌張。她說，逃生到10樓時後樓梯開始擁擠，有人高呼「不要緊張」。

相關字詞﹕青怡花園 燒傷 火警

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