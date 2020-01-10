女高層稱遭逼穿泳衣 入稟索償 投資公司顧問曾投訴性騷擾 後遭解僱

入稟狀指，原告自2016年11月獲被告天達資產管理香港有限公司聘請為首席顧問，年薪逾137萬元，2018年10月被終止合約。

原告表示，2018年2月，公司多名高層包括原告到印尼峇里島參加會議，並出席戶外水上活動，公司要求原告在水上運動或躺於設在公眾地方的按摩牀兩者選一，並須穿著泳衣，有男高層露出背部俯臥在原告旁邊，令她甚為尷尬。

同日返酒店時，該名男高層嘗試與原告調情，又邀請她與另一男高層打桌球，當時她身穿低胸上衣，感覺對方想趁機讓她露出「事業線」，原告感到不安並拒絕。

同年5月，公司舉行「上海之夜」聯誼活動，原告稱女員工須穿公司提供的緊身旗袍，在顧客及高層面前「巡遊」，並遭人拍下照片，男同事就此事開色情玩笑，令原告和女同事感到冒犯及性騷擾。

聯誼活動女員工須穿緊身旗袍

指男同事拍照開色情玩笑

入稟狀又指，原告認為公司招聘有性別歧視，兩名公司男高層2017年底以聘請男員工為由，不理會原告反對，聘用一名只有兩年零售經驗、沒有銷售經驗的男員工任職銷售部董事，月薪達9萬元，但有5年投資銷售經理的女助理董事月薪僅6萬至7萬元，顯示男較女的薪金待遇較好。

2018年原告曾向公司男高層透露，希望到倫敦向總公司行政總裁談及本港公司男女平等情况，男高層震怒。原告同年8月完成倫敦之旅，回港不久後被解僱。

稱公司男女員工薪酬待遇有差異

原告聲稱自己一向表現優異，從未收到警告信，質疑因投訴性騷擾而被解僱。原告早前向平機會投訴性騷擾，但屬逾時投訴不獲受理，亦另就解僱入稟勞資審裁處。

【入稟編號：DCE01/20】