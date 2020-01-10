疑似患者逾半不求助 專家：不信公營、未正視情緒

研究顯示，患有疑似抑鬱症或懷疑創傷後壓力症的受訪者中，分別有52.5%或55.4%稱不會尋求專業協助，原因包括認為可自行處理、會向親朋求助、私隱考慮等。

為市民提供情緒支援及輔導的良心理政召集人、臨牀心理學家葉劍青指出，部分人不為意情緒問題或憂被標籤而沒求助，今次運動特別處是不少人對公營或非政府機構無信心，關注個人資料被泄，尤其部分示威者只願在Telegram對話。

有人發噩夢無法工作始求助

收到不少求助個案的精神科專科醫生歐陽國樑表示，由於運動仍持續，不少人會合理化情緒問題而沒正視，「覺得件事過去就會無事」，部分人至情况惡化才懂求醫。他舉例，一名年輕男示威者在衝突現場目擊一名女子被不知名者捉上貨車後，經常發噩夢，擔憂女子安危，情緒嚴重受影響致兩個月無法工作，才有意識求醫。他提醒市民若失眠、情緒差、有自殺傾向、無法正常生活或工作，應尋求專業協助。

葉劍青說運動引發更多精神健康服務需求，現時民間自發的服務負擔很大，未來政府需加強服務，包括與非政府機構發展更多社區支援或外展等。

（反修例風暴）