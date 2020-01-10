車尾箱跌出汽油彈 兩男認管有武器判囚

3人被捕 1人保釋後沒報到

兩名被告分別為持雙程證的李金朋（35歲）和長居深圳的程偉明（61歲）。辯方透露，首被告來自內地，持有深圳一所餐廳的股份，他在港和內地均無案底；次被告現已退休，居於內地，上次犯案為1992年。

案情指8月15日凌晨1時許，警方於元朗朗逸豪園外見到3名戴黑色面罩及身穿黑衣的人站在一輛私家車旁，警方認為形迹可疑，上前追截，3人逃走不果，當場被捕。警車車輛錄影片段顯示，追截期間私家車駛走，車尾箱跌出6枚汽油彈。據悉，其中一名被捕者獲警方保釋後，沒有依時到警署報到。

辯方求情時表示，兩被告純粹欲協助朋友，犯案基於對朋友的忠誠。兩人犯案前無考慮後果，現在明白自己行為不恰當。署理主任裁判官蘇文隆追問下，辯方同意檢獲物品可用以攻擊他人。蘇官指出，事件雖未引致有人受傷，但不可忽視潛在危險；若有實際傷害，相信須轉介至更高級別法庭處理。蘇官考慮到首被告無案底，遂判處兩名被告分別被監禁12個月及14個月。

設計師懷汽油彈 官明言判囚

另外，23歲設計師王琬瑜昨承認在公眾地方管有攻擊性武器罪名，案情指被告於去年10月13日在大埔廣福道涉非法集結被捕，被帶返警署後，警方於其背包搜獲3枚汽油彈及1瓶含易撚液體的膠樽。

辯方求情時稱，被告純粹欲攜汽油彈離開現場而犯案，而被告作為基督徒不會訴諸暴力。裁判官考慮到案件嚴重性，且或會對社會及自己構成危險，明言監禁無可避免，並將被告還押至1月24日判刑 。

【案件編號：FLCC3726、4597/19】

（反修例風暴）