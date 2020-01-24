美CECC報告：港自由受侵蝕 外交部批評 駐港公署義憤 港府反對

耿爽批無端指摘 稱中國重視人權

外交部發言人耿爽批評，有關委員會一直戴有色眼鏡，「出於自己的政治目的，對中國進行無端指摘」。他表示，中國政府高度重視保護人權，對中國人權狀况的評價，中國人最有發言權，敦促美國反省國內的人權問題。

報告涵蓋2018年8月至2019年8月的中國人權法治狀况，當中提到，香港在2019年有逾百萬人上街反對政府修改《逃犯條例》，香港警察以橡膠子彈、催淚彈、胡椒噴霧等對待和平示威者。港府暫緩修例後，示威者持續要求撤回修例草案，並追究警方過分使用武力及疑似與警方合作的黑社會攻擊示威者一事。

報告又提出，劉小麗和朱凱廸分別被拒參選立法會補選及村代表選舉、「佔中九子案」部分人被判入獄、禁止香港民族黨運作等。報告建議國會議員落實執行《香港人權與民主法案》內容，懲罰違反人權者，並要求中國及香港政府重啟政改等。

中國外交部駐香港特派員公署發言人批評報告顛倒黑白，形容為「滿紙荒唐」，指美國粗暴干預香港事務及中國內政，對報告表示強烈義憤和堅決反對。發言人批評美國部分政客在反修例風波中「煽風點火」，強調處理香港事務純屬中國內政。

港府發言人回應，外國議會不應以任何形式干預香港特區的內部事務，又表示強烈反對《香港人權與民主法案》成為美國法律，指法案明顯干預香港內部事務，更向暴力示威者發出錯誤信息，以及損害港美關係與利益。

（反修例風暴）