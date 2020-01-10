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禁蒙面法上訴 政府：緊急法屬港生活方式

【明報專訊】高等法院去年裁定引用《緊急情况規例條例》訂立《禁止蒙面規例》（下稱禁蒙面法）違憲，並宣布禁蒙面法無效，政府一方不服裁決提出上訴，案件昨開審。政府一方表示，《緊急法》在回歸前已出現，屬本港生活方式的一部分。至於近期武漢爆發不明肺炎，市民需要戴口罩，政府一方認為，相關做法已受禁蒙面法條文保障，外科口罩與防毒面具的性質亦有不同。

其中一名提出司法覆核的法律界立法會議員郭榮鏗在開庭前形容，禁蒙面法無法解決政治爭議，同時深化社會矛盾，加上武漢的不明肺炎或會到港，「每個香港人爭住買口罩，想戴口罩」，質疑政府為何仍提出上訴，籲政府不要一錯再錯，馬上收手。就終院前非常任法官烈顯倫撰文批評原審裁決的做法，郭形容兩名原審法官備受尊重，認為烈顯倫形容判辭「難以理解」（barely intelligible）的說法「好過分」。

高院首席法官潘兆初在庭上先要求政府一方解答何謂「危害公安」，以及相關情况對「相稱性原則」有何影響。代表政府的資深大律師余若海表示，本港正值「危害公安」時期，形容蒙面者每日破壞、襲警等，而將軍澳至前日仍出現相同問題。上訴庭副庭長林文瀚則引述案例指，即使少數人作出暴力行為，仍不可犧牲多數人享有和平示威的權利。余則引述黃之鋒等人衝入公民廣場一案回應，市民享有示威等權力時，須同時顧及公眾秩序。

法官促解答何謂「危害公安」

政府一方：蒙面者每日破壞

原審法官早前同意緊急法違反《基本法》憲制架構，認為行會等機關只有制定附屬法例的權力。余若海昨指，緊急法在回歸前出現，曾數次被引用，而「延續性」屬基本法目的，以向香港市民發出「50年不變」信息，故緊急法已屬本港生活方式一部分。余稱，目前沒法例禁止立法會授權行政機關制定附屬法例。

稱緊急法已通過人大常委審視

余若海又引述時任全國人大法工委副主任喬曉陽的發言內容，稱人大常委在香港回歸前，已審視殖民地時期的法例，並廢除《英國法律應用條例》、三級架構選舉等殖民法例，形容緊急法已通過人大常委的審視，成為本港的成文法。不過法官區慶祥指出，基本法第160條表明，如發現現有法律牴觸基本法，可依照基本法規定的程序修改或停止生效。余若海則回應，上述屬基本法的歷史發展，法庭應給予相當比重。

余若海提到，武漢最近爆發不明肺炎，市民若擔心接觸病菌而戴上口罩，受禁蒙面法第4條「免責辯護」的保障，而一般外科口罩與防毒面具的性質亦不相同，形容後者遮蓋全臉，為防止受催淚彈驅散。聆訊今續。

【案件編號：CACV541、542、583/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕武漢不明肺炎 烈顯倫 上訴庭 五十年不變 禁蒙面法 緊急法 反修例風暴

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