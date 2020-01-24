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Telegram管理員首控煽惑縱火傷人 被告：無證據與犯罪信息有關 同群組兩管理員警列監察名單

【明報專訊】一名Telegram群組管理員被指發布煽動言論，昨日被正式落案起訴，是連月衝突以來首宗被帶上法庭的案件。涉案24歲女子昨日在東區裁判法院應訊，她被指發布煽惑他人縱火傷人的言論，另有3名同一群組的管理員或涉及案件，其中兩人被警方列入監察名單。辯方則稱，控方無證據指被告與犯罪信息有關。裁判官認為案情嚴重，拒絕保釋，女群組管理員須還押至2月20日再應訊。

涉Tg起底群組 對象包括高官

被告許佩怡（24歲）報稱任餐廳侍應，她被控煽惑他人縱火及煽惑他人傷人兩罪。控罪指出，被告於去年11月14日於香港連同其他人非法煽惑Telegram的使用者，無合法辯解而用火損壞屬於他人的財產，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞；及於去年 11 月 17 日，在香港某處連同其他人非法煽惑Telegram 的使用者非法及惡意傷害他人。據了解，該頻道涉及一個起底群組，針對對象包括政府高官。

官拒保釋 控方：不排除控更重罪

控方表示，涉案群組現仍正常運作，群組有過百條信息，故需時進一步調查，亦不排除控以更嚴重罪行，及將案件轉介至更高級別法院。控方亦透露，被告及另外3人為一個Telegram群組的管理員，當中只有被告遭逮捕，其餘1人身處外地，另兩人被警方列入監察名單，故反對被告保釋。

辯方則稱，被告只是群組管理員，與另外3名管理員不認識，控方並無證據指她與犯罪信息有關，加上被告去年11月已遭警方拘捕，可是她沒有潛逃，現階段卻要她還押候訊並不公平。裁判官香淑嫻終拒絕被告保釋，並將她還押至2月20日等候案件再訊。

據了解，被告牽涉的群組去年11月曾發布兩條針對攻擊警察的信息，但案情並未提及該兩條信息是否由被告發出，被告當時已被拘捕，獲警方保釋至昨日才正式落案起訴。

【案件編號：ESCC87/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕傷人 縱火 煽惑 群組 反修例風暴

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