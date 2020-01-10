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18區區會全開大會 一半不設增選委員

【明報記者】荃灣、九龍城區議會昨日召開大會後，18區區議會均完成遴選正副主席，有17區主席皆為民主派。多區亦就多項議題表決，包括取消增選委員、開放直播會議等，現時已有一半區議會通過取消增選委員。

17區主席皆泛民 民主黨佔7

全港18區區議會的主席全部出爐，公民黨陳琬琛在無競爭下當上荃灣區議會主席，九龍城則由民主黨蕭亮聲擔任主席。除離島區，17區主席均為民主派議員，當中7名為民主黨成員，公民黨、民協及新民主同盟則各在兩個區擔任主席一職。

在原來架構下，區議會可在各個委員會委任非議員作為增選委員。民主派對增選委員的去留有不同意見，在各區首次大會過後，共有9個區議會通過不設增選委員的動議；大埔區和深水埗區則繼續保留增選委員制，惟深水埗區議會訂明不可委任立法會及區議會辦事處職員和區選敗選人擔任。其餘未就增選委員制度表決的議會，大部分都傾向取消。

未表決增選委員議會 多傾向取消

荃灣區議會昨召開首次會議，選出正副主席後，便就取消授權票、取消增選委員及開放直播問題討論及表決，通過取消授權票及取消增選委員，並容許議員直播會議。陳琬琛指出，通過的議案為「不設立增選委員」，並不會修改會議常規。就直播會議過程，秘書處職員稱有機會觸犯《私隱條例》，會諮詢律政司意見。

荃灣議程提梨木樹衝突警無執法

多區議員亦有就警暴於會議上提出不同議程，荃灣區議會昨特別提到前日梨木樹巴士總站有人清走連儂牆時追打市民、但警員無執法的情况，要求提緊急質詢。工黨趙恩來建議成立「社區安全及警權監察小組」，處理過去半年荃灣區內發生的警方濫暴，議案將於下次會議討論。

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