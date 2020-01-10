駱惠寧「拜會」林鄭 中聯辦稿：進一步止暴制亂

王志民名字現黨史研究院網頁

另外，被免職中聯辦主任的王志民，其名字昨日出現在中共中央黨史和文獻研究院的官方網站，顯示他出任副院長，為正部長級官員。

中聯辦發稿交代駱惠寧與林太會面，並引述駱指2018年底曾率山西代表團到港，對林太幹練作風印象深刻。他說林太自風波以來做了大量艱苦有效的工作，對其勇氣擔當表示敬意，中央會一如以往充分尊重、全力支持特首和特區政府依法施政。雙方談到要按照中央要求，進一步貫徹落實好「一國兩制」方針，保持香港長期繁榮穩定；進一步推進止暴制亂、恢復秩序工作；進一步加強溝通合作，更好履職盡責，共同把香港事情辦好。

港府：駱熟悉港况 盼加強合作

港府亦發新聞稿，林太歡迎駱惠寧來港履新，又稱駱雖剛履新，但已熟悉香港情况，期望未來與他加強溝通合作，推展各項涉及內地和香港的工作。林太亦向駱惠寧介紹港府過去兩年多的各方面工作，以及因修例引起的社會動盪。林太說，港府會按《基本法》及一國兩制方針，全力遏止暴力、維護法治，讓香港盡快走出目前困局。

外交部駐港公署昨午舉行春茗酒會，特派員謝鋒致辭提到，過去一年公署勇於鬥爭，主動發聲，堅決遏制外部勢力利用反修例風波插手香港事務、干涉中國內政，以及破壞一國兩制。

謝鋒：駐港公署勇於鬥爭 遏外部插手

他呼籲本港各界和國際社會識破風波本質，認清暴力危害，齊聲向黑衣暴徒說「不」，「支持行政長官帶領特區政府依法施政，香港警方嚴正執法和司法機構依法懲治暴力犯罪分子」。他批評，任何要將香港從中國土地分裂出去，變成獨立或半獨立政治實體的圖謀，都是「癡心妄想」。

謝鋒在致辭中沒提「止暴制亂」，被問到中央方針是否有變，謝沒有回應。