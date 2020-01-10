去年法委會「鬧雙胞」 修逃犯例交事務委會審

【明報專訊】勞福局長羅致光動議把延長法定產假至14周的條例草案繞過內會，交付人力事務委員會處理。在建制派人數佔優下，有關動議很可能獲通過。一旦動議通過，事務委員會可如何「審議」條例草案？上年修訂《逃犯條例》法案委員會鬧雙胞，內會及後通過解散法案委員會，將法案交由保安事務委員會逐條「討論」，當時保安事務委員會召開20小時特別會議「討論」相關草案，議員可在會上質詢官員。
議員憂無法入委會
何啟明稱仍可申入
有議員擔心，一旦把延長產假的條例草案交付人力事務委員會處理，非委員便無法加入審議。人力事務委員會主席、工聯會何啟明表示，現時議員仍可提出後加入委員會，若有議員為審議延長產假法案而申請加入委員會，他沒所謂。至於是否會開特別會議處理草案，他稱待大會通過交由人力事務委員會才考慮。
人力事務委員會副主席朱凱廸表示，該委員會早已討論過延長法定產假，並已舉行公聽會，一旦動議通過，委員會是重複之前工作。
有別於《逃犯條例》情况，當時條例經內會交上大會，而延長產假法案是直接提交大會恢復二讀，還是官員需按《議事規則》先與內會主席磋商恢復二讀辯論時間，目前尚待解決，泛民、建制對此看法不同。
廖長江：可直交大會
朱凱廸：仍要交內會
建制派「班長」廖長江認為，事務委員會不同於由內委會通過成立的法案委員會，所審議法案毋須經內會已可直接提交大會。朱凱廸表示，事務委員會完成處理條例草案後仍需交內會處理。立法會主席梁君彥昨表示，目前尚未知條例草案何時可恢復二讀，故現時未有實際情况判斷，但強調行事一定要符合《議事規則》。