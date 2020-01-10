不交內會 政府倡事務委會審「延產假案」 梁君彥准立會辯論表決 泛民離場致流會

會否再繞內會 廖長江：大法案可考慮

若動議通過，由立法會大會將法案直接交由事務委員會處理將是先例；而過往則曾出現由事務委員會審議法案。去年政府修訂《逃犯條例》，因法案委員會「鬧雙胞」，最後內會通過解散法案委員會，將法案交由保安事務委員會逐條「討論」。建制派「班長」廖長江昨被問到日後會否續引用把條例草案繞過內會，他稱重大法案可考慮，「可以，但『應唔應該』是另一個問題」。

指未獲廣泛共識 梁不批直上大會

政府在周三立法會大會上，首讀延長法定將產假由10周增至14周的《2019年僱傭（修訂）條例草案》，工聯會何啟明在會上按《議事規則》動議該條例草案不交由內會處理，而直接交付大會二讀，但立法會主席梁君彥昨不批准「直上大會」動議，稱動議未獲廣泛議員共識。勞福局長羅致光隨即在會上引用《議事規則》第54（4）條，動議條例草案不交付內會，而是交付人力事務委員會處理。

梁：新動議沒剝議員提案機會

梁君彥其後批准羅致光的動議，稱其動議有別於何啟明，沒有剝奪議員提修正案的機會。梁君彥說，雖然事務委員會主責監察政府，而審議法案工作理應交予法案委員會，但上述的分工是建基於立法會正常運作，而現時內會無法正常運作 ，「情况前所未見」，故最合適做法是交由立法會決定是否把條例草案交給事務委員會。

梁君彥批准羅致光的動議後，大會隨即辯論。何啟明稱希望民主派放一條生路，否則要待立法會換屆後再走一次立法程序。公民黨郭家麒表示，法例本身無爭議，理應以正常合理程序處理，批評羅的動議是「小動作」和「旁門左道」。他擔心若今次先例一開，政府日後可利用有關方式審議惡法。

根據《議事規則》，官員需與內會主席磋商條例草案恢復二讀辯論的時間。羅致光說，即使屆時未選出主席，政府亦可諮詢所有內會成員，因內會的「未來主席」必然是內會成員，故原則上沒偏離《議事規則》。民主派稱無法理解其邏輯，民力量陳志全因此提出點人數，全體民主派離場，會議終在法定人數不足下流會。

建制批泛民阻民生 陳淑莊：壞先例

建制派在流會後見記者，廖長江對流會遺憾，稱羅致光動議無違反《議事規則》，亦無削弱立法會審議功能。建制派譴責泛民千方百計癱瘓立法會，「連民生議題都不肯放過」。本身是孕婦的新民黨容海恩批評泛民把婦女權益置之不理、要脅婦女和嬰兒，形容泛民非常無恥。

民主派反駁，延長法定產假的草案條文非完全不具爭議，若交予事務委員會處理，議員無法逐條審議。民主派會議召集人陳淑莊表示，無意阻礙準媽媽享有更多有薪假，但若容許草案繞過內會審議，會立下壞先例，包括他日23條立法亦可繞過內會。本身是人力事務委員會副主席的議會陣線朱凱廸批評，政府從無諮詢其意見，形容政府不尊重立法會。

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