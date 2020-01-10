港聞

港聞一

下一篇

不交內會 政府倡事務委會審「延產假案」 梁君彥准立會辯論表決 泛民離場致流會

【明報專訊】立法會內務委員會仍未選出主席，因此無法成立法案委員會審議政府提交的法案，包括日前在立法會首讀，延長法定產假至14周的條例草案。為在7月本屆立法會完結前通過延長產假，政府昨出招動議將條例草案繞過內會，交付人力事務委員會處理。立法會主席梁君彥昨批准政府動議，容許立法會辯論和表決。民主派稱無法理解勞福局長羅致光提出的審議邏輯，並要求點算人數，會議最終在法定人數不足下流會。建制狠斥泛民阻民生，泛民反駁繞過內會是開壞先例。

會否再繞內會 廖長江：大法案可考慮

若動議通過，由立法會大會將法案直接交由事務委員會處理將是先例；而過往則曾出現由事務委員會審議法案。去年政府修訂《逃犯條例》，因法案委員會「鬧雙胞」，最後內會通過解散法案委員會，將法案交由保安事務委員會逐條「討論」。建制派「班長」廖長江昨被問到日後會否續引用把條例草案繞過內會，他稱重大法案可考慮，「可以，但『應唔應該』是另一個問題」。

指未獲廣泛共識 梁不批直上大會

政府在周三立法會大會上，首讀延長法定將產假由10周增至14周的《2019年僱傭（修訂）條例草案》，工聯會何啟明在會上按《議事規則》動議該條例草案不交由內會處理，而直接交付大會二讀，但立法會主席梁君彥昨不批准「直上大會」動議，稱動議未獲廣泛議員共識。勞福局長羅致光隨即在會上引用《議事規則》第54（4）條，動議條例草案不交付內會，而是交付人力事務委員會處理。

梁：新動議沒剝議員提案機會

梁君彥其後批准羅致光的動議，稱其動議有別於何啟明，沒有剝奪議員提修正案的機會。梁君彥說，雖然事務委員會主責監察政府，而審議法案工作理應交予法案委員會，但上述的分工是建基於立法會正常運作，而現時內會無法正常運作 ，「情况前所未見」，故最合適做法是交由立法會決定是否把條例草案交給事務委員會。

梁君彥批准羅致光的動議後，大會隨即辯論。何啟明稱希望民主派放一條生路，否則要待立法會換屆後再走一次立法程序。公民黨郭家麒表示，法例本身無爭議，理應以正常合理程序處理，批評羅的動議是「小動作」和「旁門左道」。他擔心若今次先例一開，政府日後可利用有關方式審議惡法。

根據《議事規則》，官員需與內會主席磋商條例草案恢復二讀辯論的時間。羅致光說，即使屆時未選出主席，政府亦可諮詢所有內會成員，因內會的「未來主席」必然是內會成員，故原則上沒偏離《議事規則》。民主派稱無法理解其邏輯，民力量陳志全因此提出點人數，全體民主派離場，會議終在法定人數不足下流會。

建制批泛民阻民生 陳淑莊：壞先例

建制派在流會後見記者，廖長江對流會遺憾，稱羅致光動議無違反《議事規則》，亦無削弱立法會審議功能。建制派譴責泛民千方百計癱瘓立法會，「連民生議題都不肯放過」。本身是孕婦的新民黨容海恩批評泛民把婦女權益置之不理、要脅婦女和嬰兒，形容泛民非常無恥。

民主派反駁，延長法定產假的草案條文非完全不具爭議，若交予事務委員會處理，議員無法逐條審議。民主派會議召集人陳淑莊表示，無意阻礙準媽媽享有更多有薪假，但若容許草案繞過內會審議，會立下壞先例，包括他日23條立法亦可繞過內會。本身是人力事務委員會副主席的議會陣線朱凱廸批評，政府從無諮詢其意見，形容政府不尊重立法會。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕侍產假 內會 立法會

上 / 下一篇新聞

國歌法已過法委會 不能繞內會
國歌法已過法委會 不能繞內會
去年法委會「鬧雙胞」 修逃犯例交事務委會審
去年法委會「鬧雙胞」 修逃犯例交事務委會審
駱惠寧「拜會」林鄭 中聯辦稿：進一步止暴制亂
駱惠寧「拜會」林鄭 中聯辦稿：進一步止暴制亂
18區區會全開大會 一半不設增選委員
18區區會全開大會 一半不設增選委員
Telegram管理員首控煽惑縱火傷人 被告：無證據與犯罪信息有關 同群組兩管理員警列監察名單
Telegram管理員首控煽惑縱火傷人 被告：無證據與犯罪信息有關 同群組兩管理員警列監察名單
禁蒙面法上訴 政府：緊急法屬港生活方式
禁蒙面法上訴 政府：緊急法屬港生活方式
美CECC報告：港自由受侵蝕 外交部批評 駐港公署義憤 港府反對
美CECC報告：港自由受侵蝕 外交部批評 駐港公署義憤 港府反對
眾志黃莉莉赴台觀選 離境被捕控刑毁
眾志黃莉莉赴台觀選 離境被捕控刑毁
車尾箱跌出汽油彈 兩男認管有武器判囚
車尾箱跌出汽油彈 兩男認管有武器判囚
港大研究：1/5港人疑患抑鬱或創傷後遺 患病率如災難恐襲地區 料公營精神服務需求增12%
港大研究：1/5港人疑患抑鬱或創傷後遺 患病率如災難恐襲地區 料公營精神服務需求增12%
疑似患者逾半不求助 專家：不信公營、未正視情緒
疑似患者逾半不求助 專家：不信公營、未正視情緒
港大學生會發律師信 促警勿擅闖校園
港大學生會發律師信 促警勿擅闖校園
斥資逾億 海洋公園「光影盛夜」啟動
斥資逾億 海洋公園「光影盛夜」啟動
綠置居截表 房委委員料超額12倍
綠置居截表 房委委員料超額12倍
女高層稱遭逼穿泳衣 入稟索償 投資公司顧問曾投訴性騷擾 後遭解僱
女高層稱遭逼穿泳衣 入稟索償 投資公司顧問曾投訴性騷擾 後遭解僱
業界稱要求罕見：機構多提醒勿太性感
業界稱要求罕見：機構多提醒勿太性感
青衣短路火 濃煙捲半空 輪椅客倉皇 冒險搭𨋢逃
青衣短路火 濃煙捲半空 輪椅客倉皇 冒險搭𨋢逃
女子搭GOGOVAN車禍亡 司機認危駕 雙方家屬庭外動武
女子搭GOGOVAN車禍亡 司機認危駕 雙方家屬庭外動武
城市病童抗炎蛋白少一半 中大研究：鄉郊粉塵助抗炎防哮喘
城市病童抗炎蛋白少一半 中大研究：鄉郊粉塵助抗炎防哮喘
感染助兒童免疫系統學習 醫生籲家長清潔勿過火
感染助兒童免疫系統學習 醫生籲家長清潔勿過火
長居武漢男童 返台後發燒隔離
長居武漢男童 返台後發燒隔離
脊髓醫學權威 建港臍帶血庫 免費保存 捐者優先取回
脊髓醫學權威 建港臍帶血庫 免費保存 捐者優先取回
私營臍血庫限18年 公營不能取回自用
私營臍血庫限18年 公營不能取回自用
網傳同號碼500元照 警稱新偽鈔
網傳同號碼500元照 警稱新偽鈔
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】未選九龍城區議會主席 建制先動議不信任
【Emily】未選九龍城區議會主席 建制先動議不信任
【Emily】自製路牌收起  敗選區議員話成功監察
【Emily】自製路牌收起  敗選區議員話成功監察
【Emily】海洋公園迪士尼齊推優惠
【Emily】海洋公園迪士尼齊推優惠
【Emily】「沒敵人」侯強有新朋友
【Emily】「沒敵人」侯強有新朋友
【Emily】蝴蝶普查有好消息
【Emily】蝴蝶普查有好消息
【Emily】「清算師」發起全民圍捕濫用公屋
【Emily】「清算師」發起全民圍捕濫用公屋