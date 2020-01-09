「共用餐具不文明」 拒戒毒 藏毒休班警違感化令 官發拘捕令

昨日缺席聆訊

被告馬道宸（46歲）報稱警員，早前承認未根據並按照入口許可證的規定輸入禁運物品、藏毒、藏有應課稅品和未有向海關人員申報各一項罪名。署理主任裁判官蘇文隆昨日引述進度報告指出，被告違反感化官的指示及建議，遂頒下拘捕令，下令緝拿被告歸案後不准保釋。

據悉，被告上月在戒毒所留宿，不滿吃飯時要與他人共用餐具，認為「唔夠文明」，又投訴社工沒有為他申請傷殘津貼，因此自行離開。被告亦聲稱會就定罪及判刑上訴，多番拒絕與感化官聯絡。至上月相約與感化官商討進度報告，最後缺席會面。

案情指出，被告去年4月經羅湖管制站返港時遭截停，在身上及行李內被搜出涉案物品，他上庭承認控罪；並求情稱，3年前因公受傷，為了止痛才服食冰毒，聲稱案發時是首次吸毒。同年12月，他被判感化18個月及罰款5000元，其間須聽從感化官指示，包括入住戒毒機構晨曦會。

【案件編號：FLCC2983/19】