港聞

港聞二

下一篇 上一篇

「共用餐具不文明」 拒戒毒 藏毒休班警違感化令 官發拘捕令

【明報專訊】休班警員去年4月經羅湖返港，遭海關截停時揭發藏有0.09克冰毒、1粒俗稱「偉哥」的含昔多芬藥丸和238支未完稅香煙，他早前承認4罪，被判感化令。惟判刑距今不夠一個月，被告以「共用餐具唔夠文明」等為由拒絕接受戒毒治療，違反感化官指示。被告原定昨日於粉嶺裁判法庭應訊，卻缺席聆訊，裁判官遂發出拘捕令。

昨日缺席聆訊

被告馬道宸（46歲）報稱警員，早前承認未根據並按照入口許可證的規定輸入禁運物品、藏毒、藏有應課稅品和未有向海關人員申報各一項罪名。署理主任裁判官蘇文隆昨日引述進度報告指出，被告違反感化官的指示及建議，遂頒下拘捕令，下令緝拿被告歸案後不准保釋。

據悉，被告上月在戒毒所留宿，不滿吃飯時要與他人共用餐具，認為「唔夠文明」，又投訴社工沒有為他申請傷殘津貼，因此自行離開。被告亦聲稱會就定罪及判刑上訴，多番拒絕與感化官聯絡。至上月相約與感化官商討進度報告，最後缺席會面。

案情指出，被告去年4月經羅湖管制站返港時遭截停，在身上及行李內被搜出涉案物品，他上庭承認控罪；並求情稱，3年前因公受傷，為了止痛才服食冰毒，聲稱案發時是首次吸毒。同年12月，他被判感化18個月及罰款5000元，其間須聽從感化官指示，包括入住戒毒機構晨曦會。

【案件編號：FLCC2983/19】

相關字詞﹕拘捕令 偉哥 私煙 藏毒 休班警

上 / 下一篇新聞

央視稱武漢8人出院 專家：病毒或比SARS輕微 公院迫爆缺口罩 研暫緩非緊急手術
央視稱武漢8人出院 專家：病毒或比SARS輕微 公院迫爆缺口罩 研暫緩非緊急手術
出差武漢返韓患肺炎 華女列不明病例隔離
出差武漢返韓患肺炎 華女列不明病例隔離
曾到武漢基愛學生確診流感 教聯盼教局更新指引
曾到武漢基愛學生確診流感 教聯盼教局更新指引
業界：口罩兩周補貨 專家：布口罩不防病毒
業界：口罩兩周補貨 專家：布口罩不防病毒
李家超：暴徒非烏合 部分或外地受訓 毛孟靜轟信口開河欠根據
李家超：暴徒非烏合 部分或外地受訓 毛孟靜轟信口開河欠根據
悼周梓樂爆衝突 尚德拘議員助理
悼周梓樂爆衝突 尚德拘議員助理
政府研修《私隱例》 賦專員檢控權遏起底
政府研修《私隱例》 賦專員檢控權遏起底
道路設施6500萬復修 有交通燈被毁17次
道路設施6500萬復修 有交通燈被毁17次
九龍塘站擲汽油彈案4男提堂 被告：警恐嚇「搞你老婆仔女」 逼交手機密碼
九龍塘站擲汽油彈案4男提堂 被告：警恐嚇「搞你老婆仔女」 逼交手機密碼
剷行人路遭私了的士司機 曾受訪刊全名 控方撤匿名申請
剷行人路遭私了的士司機 曾受訪刊全名 控方撤匿名申請
技術員涉襲警 轉身揮手稱自然反應
技術員涉襲警 轉身揮手稱自然反應
示威人群中揮刀 運輸工囚9月
示威人群中揮刀 運輸工囚9月
楊潤雄：私人空間屬專業操守一部分 葉建源批損教師言論自由
楊潤雄：私人空間屬專業操守一部分 葉建源批損教師言論自由
50蒙面人清梨木樹連儂牆 街坊稱拍片被打 議員批警方「保護」 警：無人傷列糾紛
50蒙面人清梨木樹連儂牆 街坊稱拍片被打 議員批警方「保護」 警：無人傷列糾紛
副局陳百里未答《人權法案》影響 葉太批不熟條文感失望
副局陳百里未答《人權法案》影響 葉太批不熟條文感失望
唐樓劏房起火11傷2危 街坊稱涉事戶常家中煮食供店賣 食環跟進
唐樓劏房起火11傷2危 街坊稱涉事戶常家中煮食供店賣 食環跟進
工聯倡延長產假直上大會 泛民批壞先例
工聯倡延長產假直上大會 泛民批壞先例
海洋公園申逾百億作「新定位」 增保育基地設叢林探險
海洋公園申逾百億作「新定位」 增保育基地設叢林探險
2500元學生津貼今派表
2500元學生津貼今派表
黑客疑盜客戶資料 找換公司Travelex停網上系統
黑客疑盜客戶資料 找換公司Travelex停網上系統
去年首3季4500科技罪案 多屬網騙
去年首3季4500科技罪案 多屬網騙
父淫女「罪惡昭彰」 官重囚17年 轟被告禽獸不如 讚事主勇敢成榜樣
父淫女「罪惡昭彰」 官重囚17年 轟被告禽獸不如 讚事主勇敢成榜樣
張震遠串騙案 時任證監執董作供：商交所稱獲注資2億美元
張震遠串騙案 時任證監執董作供：商交所稱獲注資2億美元
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】防肺炎視察打氣 官員空群落區
【Emily】防肺炎視察打氣 官員空群落區
【Emily】2019香港平均24.5℃ 有紀錄最暖
【Emily】2019香港平均24.5℃ 有紀錄最暖
【Emily】緊身白衫執勤女警 投訴男同事性騷擾
【Emily】緊身白衫執勤女警 投訴男同事性騷擾
【Emily】泛民觀選 阿牛今晚西門町搞和你唱
【Emily】泛民觀選 阿牛今晚西門町搞和你唱
【Emily】「郵寄攞利市封」 陳克勤：都會落區派
【Emily】「郵寄攞利市封」 陳克勤：都會落區派
【Emily】兩會預備會中聯辦酒會同日舉行
【Emily】兩會預備會中聯辦酒會同日舉行