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張震遠串騙案 時任證監執董作供：商交所稱獲注資2億美元

【明報專訊】行政會議前成員兼商交所前主席張震遠涉於2012至2013年間，串謀詐騙證監會以隱瞞財困，免遭撤回「自動化交易服務（ATS）」認可，另涉欺詐財務公司意圖借款3000萬元，案件昨日在區域法院續審。時任證監會市場監察部執行董事供稱，商交所2013年4月聲稱獲投資者分期巨額注資共2億美元，並會在同月底先獲得2500萬美元，證監會因此暫不撤回ATS認可。證監會一拖再拖「死線」，直至發現商交所的匯豐銀行文件有問題，決定轉介警方調查。

被告張震遠（60歲）被控串謀詐騙及欺詐共兩罪。時任證監會市場監察部執行董事雷祺光昨供稱，商交所於2011年獲批「自動化交易服務（ATS）」認可，證監會要求對方預留5個月的營運資金，惟批出認可不久後，商交所的財務狀况轉差，甚至財困至營運資金少於兩個月，證監會多次以電郵敦促改善財政問題，並在2013年通知商交所考慮撤回其ATS認可。

雷祺光：初時予時間接洽 發現戶口問題即交警

控方讀出多封電郵及信件指出，張震遠在2013年4月18日親自向證監會匯報稱，一名戴姓（音譯）投資者將於5年內分期向商交所注資共2億美元，同月底會先取得2500萬美金的支票，預期能解決財困。其後商交所遲遲未能收到該筆款項，後改稱5月初會收到2.5億港元支票，且將支票副本傳送予證監會查看，惟該張支票最終被戴取消，張震遠再改稱戴將3000萬美元存入商交所新開設的匯豐銀行戶口。

雷祺光說，第一次聽到該注資計劃時，認為可以給予時間讓商交所接洽投資，故暫不撤回ATS認可，直至商交所提供新開設的匯豐銀行戶口資料，發現資料有問題，因此生疑，並於同年5月中旬轉介個案至刑事調查，同月17日撤回商交所的ATS認可，其後揭發商交所沒有開設匯豐銀行戶口。聆訊今續。

【案件編號：DCCC718/17】

相關字詞﹕欺詐罪 串謀詐騙 商交所 張震遠

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