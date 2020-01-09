張震遠串騙案 時任證監執董作供：商交所稱獲注資2億美元

被告張震遠（60歲）被控串謀詐騙及欺詐共兩罪。時任證監會市場監察部執行董事雷祺光昨供稱，商交所於2011年獲批「自動化交易服務（ATS）」認可，證監會要求對方預留5個月的營運資金，惟批出認可不久後，商交所的財務狀况轉差，甚至財困至營運資金少於兩個月，證監會多次以電郵敦促改善財政問題，並在2013年通知商交所考慮撤回其ATS認可。

雷祺光：初時予時間接洽 發現戶口問題即交警

控方讀出多封電郵及信件指出，張震遠在2013年4月18日親自向證監會匯報稱，一名戴姓（音譯）投資者將於5年內分期向商交所注資共2億美元，同月底會先取得2500萬美金的支票，預期能解決財困。其後商交所遲遲未能收到該筆款項，後改稱5月初會收到2.5億港元支票，且將支票副本傳送予證監會查看，惟該張支票最終被戴取消，張震遠再改稱戴將3000萬美元存入商交所新開設的匯豐銀行戶口。

雷祺光說，第一次聽到該注資計劃時，認為可以給予時間讓商交所接洽投資，故暫不撤回ATS認可，直至商交所提供新開設的匯豐銀行戶口資料，發現資料有問題，因此生疑，並於同年5月中旬轉介個案至刑事調查，同月17日撤回商交所的ATS認可，其後揭發商交所沒有開設匯豐銀行戶口。聆訊今續。

【案件編號：DCCC718/17】