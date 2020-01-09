港聞

港聞二

下一篇 上一篇

父淫女「罪惡昭彰」 官重囚17年 轟被告禽獸不如 讚事主勇敢成榜樣

【明報專訊】現年59歲的貨車司機自女兒11歲起，多次與她共浴和性交，女兒怕引致家庭破裂、擔心父親發怒等理由啞忍。直至前年與父親爭吵，遭威脅沒收家門鑰匙，才請求友人協助報警揭發事件。父親早前在高等法院承認8項亂倫及1項妨礙司法公正罪，法官昨日判刑時形容，即使動物都會保護自己的子女，而她擔任法官多年，未曾聽聞如此長期和罪惡昭彰的侵犯情節，決定重判被告入獄17年半。

共浴性侵逾10年 寫信予女兒籲勿作證

現年59歲的被告原被控於2006至2018年在屯門某單位18次強姦女事主X。於前年撰寫兩封信予X，藉此煽惑和誘使X不要在8項屬交替控罪的亂倫罪，以及針對他的法律程序中作證。他其後承認8項亂倫和1項妨礙司法公正罪，其餘控罪則存檔法庭。

高院法官杜麗冰形容，被告濫用父親的地位向女兒施暴，行為極度令人憎惡，斥「有些人或會認為（性侵女兒的）行為屬禽獸所為，有些人甚至認為禽獸不如，因為在動物世界內，即使動物都會保護自己的子女」。

報告：自7歲起被父監控 離間母女關係

杜官指出，創傷報告顯示，事主自7歲由內地來港時，被告便控制她與其他人通電話，監察她與外婆、朋友的通話，更恐嚇事主，如她與男孩子外出，對方便會遭其黑社會的朋友傷害，導致事主不敢認識朋友，變得孤獨，其後更遭被告性侵。

除此之外，被告有系統地離間事主與母親之間的關係，包括要求事主與自己同睡，妻子卻睡在客廳梳化，更在妻子教訓女兒時，故意站在女兒一方，又為女兒買禮物，令妻子變得妒忌，更數次嘗試自殺。由於事主擔心母親得悉自己遭性侵後將再自殺，故一直沒告知任何人。

報告指出，現年24歲的事主承受創傷後遺症和長期失眠，更自中學開始發噩夢，認為被告劫去她的純真和童年，事主自己變得無價值和卑賤，同時感到自責，需要接受長期心理輔導。

杜官勉勵事主勿感羞恥

杜官形容閱讀報告時感到心力交瘁，並特別向事主表示，她毋須感到羞恥和無價值，讚揚她勇敢地打敗惡魔般的父親，成為其他受性剝削女生的榜樣，「如果我有幸與事主見面，我將會以最高敬意與她握手」。

【案件編號：HCCC161/19】

相關字詞﹕高等法院 強姦 亂倫

上 / 下一篇新聞

央視稱武漢8人出院 專家：病毒或比SARS輕微 公院迫爆缺口罩 研暫緩非緊急手術
央視稱武漢8人出院 專家：病毒或比SARS輕微 公院迫爆缺口罩 研暫緩非緊急手術
出差武漢返韓患肺炎 華女列不明病例隔離
出差武漢返韓患肺炎 華女列不明病例隔離
曾到武漢基愛學生確診流感 教聯盼教局更新指引
曾到武漢基愛學生確診流感 教聯盼教局更新指引
業界：口罩兩周補貨 專家：布口罩不防病毒
業界：口罩兩周補貨 專家：布口罩不防病毒
李家超：暴徒非烏合 部分或外地受訓 毛孟靜轟信口開河欠根據
李家超：暴徒非烏合 部分或外地受訓 毛孟靜轟信口開河欠根據
悼周梓樂爆衝突 尚德拘議員助理
悼周梓樂爆衝突 尚德拘議員助理
政府研修《私隱例》 賦專員檢控權遏起底
政府研修《私隱例》 賦專員檢控權遏起底
道路設施6500萬復修 有交通燈被毁17次
道路設施6500萬復修 有交通燈被毁17次
九龍塘站擲汽油彈案4男提堂 被告：警恐嚇「搞你老婆仔女」 逼交手機密碼
九龍塘站擲汽油彈案4男提堂 被告：警恐嚇「搞你老婆仔女」 逼交手機密碼
剷行人路遭私了的士司機 曾受訪刊全名 控方撤匿名申請
剷行人路遭私了的士司機 曾受訪刊全名 控方撤匿名申請
技術員涉襲警 轉身揮手稱自然反應
技術員涉襲警 轉身揮手稱自然反應
示威人群中揮刀 運輸工囚9月
示威人群中揮刀 運輸工囚9月
楊潤雄：私人空間屬專業操守一部分 葉建源批損教師言論自由
楊潤雄：私人空間屬專業操守一部分 葉建源批損教師言論自由
50蒙面人清梨木樹連儂牆 街坊稱拍片被打 議員批警方「保護」 警：無人傷列糾紛
50蒙面人清梨木樹連儂牆 街坊稱拍片被打 議員批警方「保護」 警：無人傷列糾紛
副局陳百里未答《人權法案》影響 葉太批不熟條文感失望
副局陳百里未答《人權法案》影響 葉太批不熟條文感失望
唐樓劏房起火11傷2危 街坊稱涉事戶常家中煮食供店賣 食環跟進
唐樓劏房起火11傷2危 街坊稱涉事戶常家中煮食供店賣 食環跟進
工聯倡延長產假直上大會 泛民批壞先例
工聯倡延長產假直上大會 泛民批壞先例
海洋公園申逾百億作「新定位」 增保育基地設叢林探險
海洋公園申逾百億作「新定位」 增保育基地設叢林探險
2500元學生津貼今派表
2500元學生津貼今派表
黑客疑盜客戶資料 找換公司Travelex停網上系統
黑客疑盜客戶資料 找換公司Travelex停網上系統
去年首3季4500科技罪案 多屬網騙
去年首3季4500科技罪案 多屬網騙
張震遠串騙案 時任證監執董作供：商交所稱獲注資2億美元
張震遠串騙案 時任證監執董作供：商交所稱獲注資2億美元
「共用餐具不文明」 拒戒毒 藏毒休班警違感化令 官發拘捕令
「共用餐具不文明」 拒戒毒 藏毒休班警違感化令 官發拘捕令
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】防肺炎視察打氣 官員空群落區
【Emily】防肺炎視察打氣 官員空群落區
【Emily】2019香港平均24.5℃ 有紀錄最暖
【Emily】2019香港平均24.5℃ 有紀錄最暖
【Emily】緊身白衫執勤女警 投訴男同事性騷擾
【Emily】緊身白衫執勤女警 投訴男同事性騷擾
【Emily】泛民觀選 阿牛今晚西門町搞和你唱
【Emily】泛民觀選 阿牛今晚西門町搞和你唱
【Emily】「郵寄攞利市封」 陳克勤：都會落區派
【Emily】「郵寄攞利市封」 陳克勤：都會落區派
【Emily】兩會預備會中聯辦酒會同日舉行
【Emily】兩會預備會中聯辦酒會同日舉行