父淫女「罪惡昭彰」 官重囚17年 轟被告禽獸不如 讚事主勇敢成榜樣

共浴性侵逾10年 寫信予女兒籲勿作證

現年59歲的被告原被控於2006至2018年在屯門某單位18次強姦女事主X。於前年撰寫兩封信予X，藉此煽惑和誘使X不要在8項屬交替控罪的亂倫罪，以及針對他的法律程序中作證。他其後承認8項亂倫和1項妨礙司法公正罪，其餘控罪則存檔法庭。

高院法官杜麗冰形容，被告濫用父親的地位向女兒施暴，行為極度令人憎惡，斥「有些人或會認為（性侵女兒的）行為屬禽獸所為，有些人甚至認為禽獸不如，因為在動物世界內，即使動物都會保護自己的子女」。

報告：自7歲起被父監控 離間母女關係

杜官指出，創傷報告顯示，事主自7歲由內地來港時，被告便控制她與其他人通電話，監察她與外婆、朋友的通話，更恐嚇事主，如她與男孩子外出，對方便會遭其黑社會的朋友傷害，導致事主不敢認識朋友，變得孤獨，其後更遭被告性侵。

除此之外，被告有系統地離間事主與母親之間的關係，包括要求事主與自己同睡，妻子卻睡在客廳梳化，更在妻子教訓女兒時，故意站在女兒一方，又為女兒買禮物，令妻子變得妒忌，更數次嘗試自殺。由於事主擔心母親得悉自己遭性侵後將再自殺，故一直沒告知任何人。

報告指出，現年24歲的事主承受創傷後遺症和長期失眠，更自中學開始發噩夢，認為被告劫去她的純真和童年，事主自己變得無價值和卑賤，同時感到自責，需要接受長期心理輔導。

杜官勉勵事主勿感羞恥

杜官形容閱讀報告時感到心力交瘁，並特別向事主表示，她毋須感到羞恥和無價值，讚揚她勇敢地打敗惡魔般的父親，成為其他受性剝削女生的榜樣，「如果我有幸與事主見面，我將會以最高敬意與她握手」。

【案件編號：HCCC161/19】