黑客疑盜客戶資料 找換公司Travelex停網上系統

關30地網站 轉人手交易

受事件影響，Travelex現時關閉30個國家的網站，轉為人手交易，包括香港。Travelex相隔半年才公開承認事件，英國資訊專員辦公室本月7日稱沒接獲該公司的資料外泄通報。本報昨向本港個人資料私隱專員公署查詢有否接獲通報事件，署方稱截至昨日下午6時，未收到Travelex相關的資料外泄事故通報及市民投訴。個人資料私隱專員黃繼兒表示，香港資料外泄事故通報只屬自願性質，公署鼓勵肇事機構通知，會有利於公署與機構尋求方案防止事件再發生。

私隱署：未接投訴 向港辦事處了解

黃繼兒稱會密切留意事態發展，並向該公司在港辦事處了解及提供協助，盡量減低對所客戶可能構成的潛在損害。他說巿民若發現個人資料被不恰當地使用，又能提供表面證據，可向公署投訴；若發現資料被盜用和涉及詐騙活動等刑事罪行，應盡快報警。

公司：無證據資料外泄

Travelex的網頁聲明稱，去年12月31日偵測到軟件病毒，已即時關閉系統以防止病毒在網路傳播。Travelex稱正調查事件，確認發現名為Sodinokibi的勒索軟件，已採取措施遏止勒索軟件傳播，又說現階段沒證據顯示有資料外泄。

Travelex表示，已恢復一部分內部系統，料無重大財務影響。Travelex行政總裁Tony D'Souza就事件向客戶致歉，會承擔責任，保障客戶及合作伙伴資料，確保私隱及安全。

明報記者