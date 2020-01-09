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2500元學生津貼今派表

【明報專訊】政府去年提出為家長提供2500元「學生津貼」正式接受申請，90萬名合資格學生家長最快今日可向學校索取表格，家長只需填報基本個人資料、提供銀行戶口資料，教育局會在收到申請6周後，以自動轉帳方式過數。教育局長楊潤雄說，今次簡化家長填寫步驟，希望能方便直接、利民便民。

填基本資料 交後6周自動過數

教育局昨向所有中學日校、小學和幼稚園發出通函，公布2019/20學年為日校學生提供學生津貼的安排。學校會由今日（9日）起到教育局領取申請表格，然後交予家長，家長填妥後，由學校核實學生身分及於24日或以前交回教育局。教育局指出，現階段申請人毋須提交其他文件，該津貼也不設入息審查，所有在香港就讀中學日校、小學和特殊學校（包括公營學校、直資學校、英基學校及私立學校）及幼稚園的學生，皆可獲有關津貼。不過，夜校學生、自修生、持學生簽證來港就學及持有入境事務處發出擔保書（行街紙）的學生不符資格。

政府在2018年公布派錢4000元的關愛共享計劃，手續繁複及費時惹起批評。今次教育局準備了兩款樣式不同的表格（表格A及B）。其中表格B已印上學生姓名及學校資料，家長只用填寫個人資料及銀行戶口資料交回學校便可。表格A屬空白表格，供私立學校和沒有參加幼稚園教育計劃的幼稚園學生家長填寫。

施政報告倡恆常化 下年續有

教育局預計，全港約有90萬名學生受惠，這是財政司長去年8月公布的191億元紓困措施之一。去年10月發表的《施政報告》建議有關津貼由2020/21學年起恆常化，即下學年繼續有津貼。

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