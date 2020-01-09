海洋公園申逾百億作「新定位」 增保育基地設叢林探險

加強環保 設海邊棧道「小屋」住宿

海洋公園2018/19年度入場人次按年微跌1.7%至570萬，年度虧損則由上個年度的2.365億元升逾倍至5.573億元。據悉，海洋公園擬定「全新定位策略發展計劃」，加強環保及保育定位，除更新原有項目和增設保育基地，更增設南朗山叢林探險項目、海邊棧道和觀賞船、加設特色「小屋」供遊人住宿等。

鍾國斌料難獲批 籲分段申請

海洋公園和旅遊事務署均回覆，為提升公園吸引力，公園已向政府提交「全新定位策略發展計劃」建議書，詳情於本月向經濟發展事務委員會提交文件交代。

經濟發展事務委員會將於本月20日開會商討，主席鍾國斌支持海洋公園有新發展和構思，但質疑撥款逾100億元是否值得，又稱申請一次過撥款屬「非常進取」，認為園方應分階段申請，又預料現時政治氣候下，此項申請要獲批屬「相對很困難」。

譚文豪質疑只提升體驗不值

委員譚文豪指出，海洋公園以往興建酒店和水上樂園均有延期，質疑公園能否處理這麼大的項目，而且園方全新定位旨在提升遊園經驗，非令入場人次大增，「用逾100億元提升體驗是否值得呢？用這筆錢打造一個新旅遊點會否更好呢？」旅遊界議員姚思榮認為，近年訪港旅客數字屢創新高，入園人次卻未大幅上升，園方不可再小修小補，應大刀闊斧重新定位，投資逾100億元亦屬合理。