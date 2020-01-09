工聯倡延長產假直上大會 泛民批壞先例

林鄭：真希望多些議員做實事

何啟明提出後，特首林鄭月娥晚上即在facebook發帖稱，無論動議是否獲批和通過，「工聯會都是心繫勞工」，「真希望多些議員做實事」。

一般政府法案會經內會處理，再成立法案委員會審議，才交回大會表決，但內會目前仍處停運狀態，未能審理法案。何啟明昨根據《議事規則》54（4）條，動議不將草案交付內會，意味將直接在大會辯論。他稱現時內會癱瘓，若今年未能通過草案，便需待2023年才能實施延長產假，形容直上大會是「迫不得已」。該黨麥美娟稱，不希望勞工權益因內會停擺而未能盡快通過。

黃碧雲：倘成事 23條都可通過

黃碧雲明言反對，她稱非反對草案而是程序不公，一旦法案「直上大會」，逐條審議、詢問官員及就條例作技術修訂等程序都會被剝奪，立很壞先例，「若是這樣，《國歌法》、23條都可以首讀就通過」。

人力事務委員會副主席朱凱廸稱，若民主派同意動議、容許修例繞過法案委員會，日後倘有更大爭議題目，民主派便會開下容許法案直上大會的先例，「我們無理由同意何啟明方案」，並稱關鍵是建制派如何投票。

翻查資料，2017年底朱凱廸亦曾按《議事規則》第54（4）條，提出把《2017年銀行業（修訂）條例草案》直上大會，令緊隨的一地兩檢無約束力議案未能在當日辯論，當時遭立法會否決。

邵家輝：商界不太反對 上大會應討論

批發及零售界議員邵家輝稱，在目前出生率低下等因素，商界不會有很大反對；但認為直上大會「都要討論」，要視乎立法會主席梁君彥今日是否批准動議，黨內再商討。

梁君彥將於今日裁定是否批准何啟明動議，倘批准仍須經分組點票通過。目前建制派在功能組別、地區直選均過半數，意味若只得民主派反對，仍無法阻攔。

修例主要將法定產假由10周增加至14周，由政府全數承擔額外產假薪酬，勞工及福利局長羅致光稱粗略估計每年約2.7萬女性僱員受惠。