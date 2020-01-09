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唐樓劏房起火11傷2危 街坊稱涉事戶常家中煮食供店賣 食環跟進

【明報專訊】北角春秧街一唐樓劏房單位昨早懷疑有人因煮食釀成火警，11人受傷或不適送院，其中兩人危殆。有街坊透露，涉事單位住有一對夫婦，印尼裔妻子於糖水道開設小店，夫婦二人於家中煮食後會送到店內販賣，煮食期間有不少油煙飄出。

本報就於家中煮食供食品店有否違法向食環署查詢，署方回覆稱會跟進有關事件；另就劏房問題向屋宇署查詢，截稿前未獲回覆。

目擊者：冷氣連火球墜地 單位傳爆炸聲

現場為北角春秧街79號大興大廈6樓一個「一劏二」劏房單位。事發昨早11時許，有火舌從單位窗口噴出、濃煙冲天，有冷氣機及窗框被焚毁墜地，約15人自行疏散。消防接報後派出一隊煙帽隊開喉灌救，中午將火撲熄。經初步調查，上址一廚房爐頭首先起火，相信有人煮食時未有看火引致火警。機電署職員事後檢走爐頭及石油氣罐調查。

目擊火警、於春秧街附近工作的王先生表示，起初見涉事單位冒出濃煙及有小火，住客已陸續疏散到地面。後來火勢愈燒愈猛，雜物、冷氣連帶火球墜地，市民爭相走避，「啲嘢係咁跌，嘭嘭聲」，有兩名男子取來滅火筒協助撲熄地面火種。王又說，涉事單位一度傳出「啪啪聲」，疑是爆炸聲。

起火單位木門燒出大洞 窗框甩脫

火警中，49歲徐姓男住戶手部受傷，一名約70至80歲女子由消防救出時陷入昏迷，另有9人報稱不適，由救護車送院，部分人需戴氧氣罩。醫管局表示，截至今凌晨零時，火警中兩名女傷者經搶救後情况危殆，分別留醫東區醫院及律敦治醫院。涉事唐樓下午解封，住戶經登記後可上樓。記者昨晚返回起火單位，單位外牆嚴重熏黑，木門被燒出一個大洞，屋內牆壁被熏黑，地面滿是燒焦的雜物碎屑，有窗框被燒至甩脫，跌進屋內。

夫婦樓下開印尼食品店 有售炒粉麵飯

現場消息指出，涉事單位住有一對夫婦，印尼裔妻子於春秧街、糖水道交界開設一間印尼食品小店，事發時她正在看店，獲街坊通知始知單位起火，即趕回了解。該印尼裔女子表示丈夫要留院，幸情况穩定「無咩事」，被問及丈夫當時是否煮食，她說不知道。有街坊指出，該對夫婦會於單位內煮印尼食品，再推車送到街尾電車站小店販賣，「平時已經好多油煙影響樓上單位」。該小店舖位由一間地產店分租，地產店職員何小姐表示，小店非每日營業，不清楚小店有否售賣熟食，「好似士多咁咩都賣」。據記者觀察，小店門外放有一盒盒炒飯及粉麵出售。

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