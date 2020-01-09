50蒙面人清梨木樹連儂牆 街坊稱拍片被打 議員批警方「保護」 警：無人傷列糾紛

警方稱，昨凌晨零時36分接獲多人報案稱荃灣和宜合道發生打鬥，當中有人持刀，到場後發現有約100人聚集，曾有人起爭執但沒有人受傷，案件原列作打鬥，後改列糾紛。

持鏟刀噴漆掃帚到場

事發昨日凌晨零時許，約50名男女手持鏟刀、掃帚、噴漆、高壓水槍等，到梨木樹邨巴士總站清走連儂牆，大部分人以口罩蒙面。

最先到現場的街坊黃先生表示，從網上看到有人拆連儂牆的消息，於是落樓查看，其間發現約50名陌生男女分批乘七人車抵達巴士總站清牆，他與其他街坊上前喝止時，蒙面人取出強力電筒照向街坊，雙方一度推撞，及後他與多名街坊遭蒙面人以鏟刀和棍追打。

遇襲街坊陳先生表示，當時與家人途經連儂牆，發現蒙面人正「拆牆」，「望多兩眼」即遭對方指罵及用強力電筒照射，他欲以手機拍攝過程，即遭對方推撞追打，逃走期間背部多次被對方的鏟刀插傷，手部亦被對方以噴漆噴黑。警方到場分開雙方後，陳向在場警員展示遇襲片段，但他引述警員稱「睇唔到有咩問題」，及後又稱已向該批蒙面人搜身，搜不到任何攻擊性武器。現場多名街坊均強調目擊有人持鎅刀及伸縮警棍，但警員取出胡椒噴霧作勢指嚇市民。

議員：多人有口音 男子不斷揮棍

荃灣區議員賴文輝稱接獲街坊求助趕赴現場，他稱當時一名有普通話口音女子帶領一批有口音且「生面口」男女到場，身旁男子不斷揮舞伸縮警棍，但警方到場後未有阻止其刑毁及恐嚇行為，更包圍街坊，又保護他們完成清牆及截的士離開。

（反修例風暴）