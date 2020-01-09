港聞

港聞二

下一篇 上一篇

50蒙面人清梨木樹連儂牆 街坊稱拍片被打 議員批警方「保護」 警：無人傷列糾紛

【明報專訊】約50名蒙面男女昨日凌晨持工具清走葵涌梨木樹邨連儂牆，其間一度與街坊口角，有街坊更稱被他們襲擊。警方接報到場未有拘捕任何人，有區議員形容警方「保護」他們完成清牆行動及離開。

警方稱，昨凌晨零時36分接獲多人報案稱荃灣和宜合道發生打鬥，當中有人持刀，到場後發現有約100人聚集，曾有人起爭執但沒有人受傷，案件原列作打鬥，後改列糾紛。

持鏟刀噴漆掃帚到場

事發昨日凌晨零時許，約50名男女手持鏟刀、掃帚、噴漆、高壓水槍等，到梨木樹邨巴士總站清走連儂牆，大部分人以口罩蒙面。

最先到現場的街坊黃先生表示，從網上看到有人拆連儂牆的消息，於是落樓查看，其間發現約50名陌生男女分批乘七人車抵達巴士總站清牆，他與其他街坊上前喝止時，蒙面人取出強力電筒照向街坊，雙方一度推撞，及後他與多名街坊遭蒙面人以鏟刀和棍追打。

遇襲街坊陳先生表示，當時與家人途經連儂牆，發現蒙面人正「拆牆」，「望多兩眼」即遭對方指罵及用強力電筒照射，他欲以手機拍攝過程，即遭對方推撞追打，逃走期間背部多次被對方的鏟刀插傷，手部亦被對方以噴漆噴黑。警方到場分開雙方後，陳向在場警員展示遇襲片段，但他引述警員稱「睇唔到有咩問題」，及後又稱已向該批蒙面人搜身，搜不到任何攻擊性武器。現場多名街坊均強調目擊有人持鎅刀及伸縮警棍，但警員取出胡椒噴霧作勢指嚇市民。

議員：多人有口音 男子不斷揮棍

荃灣區議員賴文輝稱接獲街坊求助趕赴現場，他稱當時一名有普通話口音女子帶領一批有口音且「生面口」男女到場，身旁男子不斷揮舞伸縮警棍，但警方到場後未有阻止其刑毁及恐嚇行為，更包圍街坊，又保護他們完成清牆及截的士離開。

（反修例風暴）

相關字詞﹕蒙面 反修例風暴 梨木樹 連儂牆

上 / 下一篇新聞

央視稱武漢8人出院 專家：病毒或比SARS輕微 公院迫爆缺口罩 研暫緩非緊急手術
央視稱武漢8人出院 專家：病毒或比SARS輕微 公院迫爆缺口罩 研暫緩非緊急手術
出差武漢返韓患肺炎 華女列不明病例隔離
出差武漢返韓患肺炎 華女列不明病例隔離
曾到武漢基愛學生確診流感 教聯盼教局更新指引
曾到武漢基愛學生確診流感 教聯盼教局更新指引
業界：口罩兩周補貨 專家：布口罩不防病毒
業界：口罩兩周補貨 專家：布口罩不防病毒
李家超：暴徒非烏合 部分或外地受訓 毛孟靜轟信口開河欠根據
李家超：暴徒非烏合 部分或外地受訓 毛孟靜轟信口開河欠根據
悼周梓樂爆衝突 尚德拘議員助理
悼周梓樂爆衝突 尚德拘議員助理
政府研修《私隱例》 賦專員檢控權遏起底
政府研修《私隱例》 賦專員檢控權遏起底
道路設施6500萬復修 有交通燈被毁17次
道路設施6500萬復修 有交通燈被毁17次
九龍塘站擲汽油彈案4男提堂 被告：警恐嚇「搞你老婆仔女」 逼交手機密碼
九龍塘站擲汽油彈案4男提堂 被告：警恐嚇「搞你老婆仔女」 逼交手機密碼
剷行人路遭私了的士司機 曾受訪刊全名 控方撤匿名申請
剷行人路遭私了的士司機 曾受訪刊全名 控方撤匿名申請
技術員涉襲警 轉身揮手稱自然反應
技術員涉襲警 轉身揮手稱自然反應
示威人群中揮刀 運輸工囚9月
示威人群中揮刀 運輸工囚9月
楊潤雄：私人空間屬專業操守一部分 葉建源批損教師言論自由
楊潤雄：私人空間屬專業操守一部分 葉建源批損教師言論自由
副局陳百里未答《人權法案》影響 葉太批不熟條文感失望
副局陳百里未答《人權法案》影響 葉太批不熟條文感失望
唐樓劏房起火11傷2危 街坊稱涉事戶常家中煮食供店賣 食環跟進
唐樓劏房起火11傷2危 街坊稱涉事戶常家中煮食供店賣 食環跟進
工聯倡延長產假直上大會 泛民批壞先例
工聯倡延長產假直上大會 泛民批壞先例
海洋公園申逾百億作「新定位」 增保育基地設叢林探險
海洋公園申逾百億作「新定位」 增保育基地設叢林探險
2500元學生津貼今派表
2500元學生津貼今派表
黑客疑盜客戶資料 找換公司Travelex停網上系統
黑客疑盜客戶資料 找換公司Travelex停網上系統
去年首3季4500科技罪案 多屬網騙
去年首3季4500科技罪案 多屬網騙
父淫女「罪惡昭彰」 官重囚17年 轟被告禽獸不如 讚事主勇敢成榜樣
父淫女「罪惡昭彰」 官重囚17年 轟被告禽獸不如 讚事主勇敢成榜樣
張震遠串騙案 時任證監執董作供：商交所稱獲注資2億美元
張震遠串騙案 時任證監執董作供：商交所稱獲注資2億美元
「共用餐具不文明」 拒戒毒 藏毒休班警違感化令 官發拘捕令
「共用餐具不文明」 拒戒毒 藏毒休班警違感化令 官發拘捕令
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】防肺炎視察打氣 官員空群落區
【Emily】防肺炎視察打氣 官員空群落區
【Emily】2019香港平均24.5℃ 有紀錄最暖
【Emily】2019香港平均24.5℃ 有紀錄最暖
【Emily】緊身白衫執勤女警 投訴男同事性騷擾
【Emily】緊身白衫執勤女警 投訴男同事性騷擾
【Emily】泛民觀選 阿牛今晚西門町搞和你唱
【Emily】泛民觀選 阿牛今晚西門町搞和你唱
【Emily】「郵寄攞利市封」 陳克勤：都會落區派
【Emily】「郵寄攞利市封」 陳克勤：都會落區派
【Emily】兩會預備會中聯辦酒會同日舉行
【Emily】兩會預備會中聯辦酒會同日舉行