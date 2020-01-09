楊潤雄：私人空間屬專業操守一部分 葉建源批損教師言論自由

教育界立法會議員葉建源回應說，如果教師私人時間都要接受操守監管，將損教師言論自由，且局長無清楚界定何謂仇恨言論，批評局方處理投訴過程是「黑箱作業」。

楊潤雄昨日在立法會上稱，《資助則例》清楚訂明學校權力，指若教師涉及縱火、嚴重傷人、暴動、管有危險品等，或公眾普遍認為嚴重違背道德標準的違法行為，如性罪行、管有兒童色情物品等，學校應為學生着想，暫停有關教職員職務。

教協眾籌助被投訴教師

另外，教協將發起眾籌，目標籌得數百萬至1000萬，向被投訴或停職的教師提供法律費用或生活應急錢。教協表示，會不分政治立場，獨立審視每宗申請，又稱協會過往曾以其戶口眾籌，會確保基金符合會計要求。反修例風波持續，教育局收到逾百宗有關教師專業操守的投訴，當中2人被停職。

教協會長馮偉華說，基金會向被停職停薪的教師發放緊急經濟援助，並為有需要的教師提供法律訴訟費用，以覆核裁決、停職等決定。他說，基金審批申請時，會考慮個案是否涉及政治打壓、有否公眾利益等，而每宗金額會因案情嚴重性、教師個人經濟能力等而定。

早前支援被捕者的「星火同盟」戶口被銀行凍結，馮偉華說，這次眾籌用作支援會員及教育界，符合教協會章，教協亦計劃邀請知名人士加入基金會，監察基金運作。

（反修例風暴）