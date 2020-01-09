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示威人群中揮刀 運輸工囚9月

【明報專訊】運輸工人去年9月在東涌示威期間持刀衝向市民，有人受驚下高呼「刀啊！黐線㗎！」，並拍下案發過程。運輸工人早前承認一項在公眾地方藏有攻擊性武器罪，裁判官昨日判刑指出涉案武器殺傷力不輕，被告更揮刀使途人受驚，縱使有人先擲雜物攻擊，亦非開脫罪名理由，考慮到被告認罪，以及寓所遭塗鴉「殺人犯」令其家人受牽連，酌情減刑後判他入獄9個月。

求情指有人擲物攻擊 官稱非開脫理由

案件昨在西九龍裁判法院判刑。被告蔡彼得（45歲）報稱運輸工人，他承認去年9月1日，在逸東邨巴士總站外藏有攻擊性武器，即一把刀。

裁判官說，據案發片段顯示，被告所使用的武器殺傷力絕對不輕，即使未曾開鋒，亦可對人造成嚴重傷害，加上案發地點路人眾多，更有人驚呼「刀啊！黐線㗎！」，證明有人受驚，事件中無人受傷純屬僥倖，法庭須判處阻嚇性刑罰。

被告求情稱案發時遭黑衣人擲雜物，裁判官稱非開脫罪名理由亦不會考慮減刑，被告遇上如此情况應報警而非揮刀，同時強調法庭判刑不會考慮政治。不過，裁判官考慮到被告認罪，他寓所外亦被塗鴉「殺人犯」、「刀手」等字眼，家人生活受牽連，酌情減刑後終判他入獄9個月。

另外，涉及7月21日元朗白衣人襲擊事件，至今7名男子被起訴。涉案第七名被告，即八鄉橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），早前被控暴動及串謀蓄意傷人罪共兩罪，昨日前往粉嶺裁判法院應訊。案件轉介區域法院，並排期至1月23日提訊，鄧英斌獲准保釋外出。

【案件編號：FLCC5464、WKCC3763/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 村長 元朗襲擊 管有攻擊性武器 逸東邨 反修例風暴

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