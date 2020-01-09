技術員涉襲警 轉身揮手稱自然反應

25 歲技術員莊浩峰（圖）被指於去年6月12日在軍器廠街與駱克道交界襲擊執行職責的高級督察余天生。根據雙方同意案情，被告被捕後在警誡下說：「阿sir，唔好意思，嗰下係自然反應。」

重大事故科公眾聯絡組高級督察余天生昨供稱，案發當日下午5時35分，他和現為見習督察、同袍曾偉輝身穿便裝，站在灣仔軍器廠街總部正門近行人過路燈的行人路上觀察，看見被告從金鐘走向駱克道方向，被告身穿黑色上衣及短褲，褲袋有疑似白色噴漆物體，頸及面上包着深色圍布，遮掩一半面孔，全身濕透。

余天生續說，因立法會當時發生騷亂和暴動，引起他懷疑，於是余在被告左邊拍一拍被告肩膊說：「先生，差人，過一過來。」被告即轉一轉身，與余四目交投，隨即揮手襲擊余左頸近下顎的位置，余感到痛楚，馬上大喊：「你襲警」，並與同袍制服被告。

高級督察無戴委任證 稱「無諗起」

余在辯方盤問時承認，案發時沒有佩戴警員委任證，並將之放在褲袋中，起初解釋「情况危急、不容許」，後稱「無諗起」。另外對於施襲過程，余聲稱被告向右轉襲擊他左邊頸部，並感到暈眩；辯方指他就診時沒有向醫生表示暈眩，質疑他誇大傷勢，余表示不同意。不過見習督察曾偉輝在庭上供稱，被告是轉左施襲。案件押後2月17日續審。

【案件編號：ESCC2304/19】

（反修例風暴）