剷行人路遭私了的士司機 曾受訪刊全名 控方撤匿名申請

會計公司經理控暴動傷人蒙面

被告張子龍（32歲）被控去年10月6日在深水埗欽州街與長沙灣道交界參與暴動、有意圖而傷人及在身處非法集結時使用蒙面物品共3項控罪。被告暫毋須答辯，押後至4月6日再訊。

控方早前申請將涉傷人案事主匿名，遭主任裁判官錢禮質疑，有傳媒已刊登事主的專訪，其全名於專訪中透露。控方知悉後，昨撤回匿名申請，並於控罪書上，將事主身分由「X」改為「鄭國泉」。

另有兩案被告被改控以較輕罪名，店務助理馮朗濤（21歲）涉去年11月11日管有鐵槌，其控罪由原來的「管有攻擊性武器」，改為「管有適合作非法用途的工具」控罪；學生羅卓峰（20歲）涉管有槌及雷射筆， 其控罪將由《公安條例》改控以《簡易程序治罪條例》的「管有攻擊性武器」。兩案押後至3月再訊。

【案件編號：ESCC2337、2334、2337/19】

（反修例風暴）