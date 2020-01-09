港聞

港聞二

下一篇 上一篇

剷行人路遭私了的士司機 曾受訪刊全名 控方撤匿名申請

【明報專訊】去年10月深水埗反修例示威期間，有的士剷上行人路撞傷人，司機遭「私了」。涉案32歲會計公司經理早前被控有意圖而傷人、參與暴動等3罪。上次提堂裁判官質疑，控方在控罪書上將涉事的士司機匿名，但有傳媒專訪已刊登事主全名，案件昨於東區裁判法院再提堂，控方決定撤回匿名申請，並披露司機姓名。

會計公司經理控暴動傷人蒙面

被告張子龍（32歲）被控去年10月6日在深水埗欽州街與長沙灣道交界參與暴動、有意圖而傷人及在身處非法集結時使用蒙面物品共3項控罪。被告暫毋須答辯，押後至4月6日再訊。

控方早前申請將涉傷人案事主匿名，遭主任裁判官錢禮質疑，有傳媒已刊登事主的專訪，其全名於專訪中透露。控方知悉後，昨撤回匿名申請，並於控罪書上，將事主身分由「X」改為「鄭國泉」。

另有兩案被告被改控以較輕罪名，店務助理馮朗濤（21歲）涉去年11月11日管有鐵槌，其控罪由原來的「管有攻擊性武器」，改為「管有適合作非法用途的工具」控罪；學生羅卓峰（20歲）涉管有槌及雷射筆， 其控罪將由《公安條例》改控以《簡易程序治罪條例》的「管有攻擊性武器」。兩案押後至3月再訊。

【案件編號：ESCC2337、2334、2337/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕匿名 暴動 的士司機 私了 深水埗 反修例風暴

上 / 下一篇新聞

央視稱武漢8人出院 專家：病毒或比SARS輕微 公院迫爆缺口罩 研暫緩非緊急手術
央視稱武漢8人出院 專家：病毒或比SARS輕微 公院迫爆缺口罩 研暫緩非緊急手術
出差武漢返韓患肺炎 華女列不明病例隔離
出差武漢返韓患肺炎 華女列不明病例隔離
曾到武漢基愛學生確診流感 教聯盼教局更新指引
曾到武漢基愛學生確診流感 教聯盼教局更新指引
業界：口罩兩周補貨 專家：布口罩不防病毒
業界：口罩兩周補貨 專家：布口罩不防病毒
李家超：暴徒非烏合 部分或外地受訓 毛孟靜轟信口開河欠根據
李家超：暴徒非烏合 部分或外地受訓 毛孟靜轟信口開河欠根據
悼周梓樂爆衝突 尚德拘議員助理
悼周梓樂爆衝突 尚德拘議員助理
政府研修《私隱例》 賦專員檢控權遏起底
政府研修《私隱例》 賦專員檢控權遏起底
道路設施6500萬復修 有交通燈被毁17次
道路設施6500萬復修 有交通燈被毁17次
九龍塘站擲汽油彈案4男提堂 被告：警恐嚇「搞你老婆仔女」 逼交手機密碼
九龍塘站擲汽油彈案4男提堂 被告：警恐嚇「搞你老婆仔女」 逼交手機密碼
技術員涉襲警 轉身揮手稱自然反應
技術員涉襲警 轉身揮手稱自然反應
示威人群中揮刀 運輸工囚9月
示威人群中揮刀 運輸工囚9月
楊潤雄：私人空間屬專業操守一部分 葉建源批損教師言論自由
楊潤雄：私人空間屬專業操守一部分 葉建源批損教師言論自由
50蒙面人清梨木樹連儂牆 街坊稱拍片被打 議員批警方「保護」 警：無人傷列糾紛
50蒙面人清梨木樹連儂牆 街坊稱拍片被打 議員批警方「保護」 警：無人傷列糾紛
副局陳百里未答《人權法案》影響 葉太批不熟條文感失望
副局陳百里未答《人權法案》影響 葉太批不熟條文感失望
唐樓劏房起火11傷2危 街坊稱涉事戶常家中煮食供店賣 食環跟進
唐樓劏房起火11傷2危 街坊稱涉事戶常家中煮食供店賣 食環跟進
工聯倡延長產假直上大會 泛民批壞先例
工聯倡延長產假直上大會 泛民批壞先例
海洋公園申逾百億作「新定位」 增保育基地設叢林探險
海洋公園申逾百億作「新定位」 增保育基地設叢林探險
2500元學生津貼今派表
2500元學生津貼今派表
黑客疑盜客戶資料 找換公司Travelex停網上系統
黑客疑盜客戶資料 找換公司Travelex停網上系統
去年首3季4500科技罪案 多屬網騙
去年首3季4500科技罪案 多屬網騙
父淫女「罪惡昭彰」 官重囚17年 轟被告禽獸不如 讚事主勇敢成榜樣
父淫女「罪惡昭彰」 官重囚17年 轟被告禽獸不如 讚事主勇敢成榜樣
張震遠串騙案 時任證監執董作供：商交所稱獲注資2億美元
張震遠串騙案 時任證監執董作供：商交所稱獲注資2億美元
「共用餐具不文明」 拒戒毒 藏毒休班警違感化令 官發拘捕令
「共用餐具不文明」 拒戒毒 藏毒休班警違感化令 官發拘捕令
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】防肺炎視察打氣 官員空群落區
【Emily】防肺炎視察打氣 官員空群落區
【Emily】2019香港平均24.5℃ 有紀錄最暖
【Emily】2019香港平均24.5℃ 有紀錄最暖
【Emily】緊身白衫執勤女警 投訴男同事性騷擾
【Emily】緊身白衫執勤女警 投訴男同事性騷擾
【Emily】泛民觀選 阿牛今晚西門町搞和你唱
【Emily】泛民觀選 阿牛今晚西門町搞和你唱
【Emily】「郵寄攞利市封」 陳克勤：都會落區派
【Emily】「郵寄攞利市封」 陳克勤：都會落區派
【Emily】兩會預備會中聯辦酒會同日舉行
【Emily】兩會預備會中聯辦酒會同日舉行