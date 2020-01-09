九龍塘站擲汽油彈案4男提堂 被告：警恐嚇「搞你老婆仔女」 逼交手機密碼

4名被告依次為送貨員曾裕生（26歲）、公司東主黃漢偉（30歲）、技術員鄭偉森（33歲）和地盤工王錦發（40歲）。4人同被控一項串謀縱火罪。控罪指，被告去年10月12日在九龍塘站G1出口，用火損壞屬於港鐵公司的兩部閘機。

據了解，案發當日下午2時半，港鐵職員發現閘機被燒，現場遺留汽油彈碎片。閉路電視片段拍到兩名蒙面、身材一肥一瘦的男子作案，其中一人在閘機放下汽油彈，另一人點燃汽油彈。同日2時許，閉路電視拍到4名被告在歌和老街集合。其中兩人曾脫下面罩，被拍到容貌；有被告以私家車接載對方。根據警方檢取的八達通交易紀錄，有被告曾乘搭港鐵到九龍塘站，及經過城門隧道拍卡繳費。

辯方在庭上表示，第四被告王錦發育有兩名幼女，王曾被警員要求交出手機密碼，脅迫「唔畀密碼，我就搞你老婆仔女」，王唯有照辦。至於代表次被告黃漢偉的律師則投訴，警方昨午公開聲稱眾被告原本相識，但4人關係仍在調查中，批評警方做法不當。

首被告曾裕生原被加控管有攻擊性武器、管有仿製火器、管有適合作非法用途的工具共3罪。控罪指，他今年1月7日在秀茂坪一個單位管有兩把摺刀、5枚汽油彈、兩支氣槍、5支撬筆。據悉，他當日被搜屋及被捕。

控方漏律政司檢控同意書 撤控管有仿製火器

散庭個半小時後，於晚上6時半重新開庭，控方決定撤回曾裕生的「管有仿製火器」罪，獲裁判官批准。辯方在庭外稱，撤控是因為控方遺漏了律政司的檢控同意書。

裁判官下令曾裕生還押候訊，其餘3人以1萬至10萬元保釋，其間不得離港、每周到警署報到等。

【案件編號：KCCC50/20】

明報記者

（反修例風暴）