道路設施6500萬復修 有交通燈被毁17次

5.3萬米欄杆被拆 如14.6條彌敦道

政府指出，去年6至12月全港共有約5.28萬米的欄杆被拆走，以彌敦道全長3600米計算，即有14.6條彌敦道的長度；而行人路磚被拆走面積約2.18萬平方米，以一個標準足球場面積7140平方米計算，亦有約3個標準足球場大，當中油尖旺區佔9900平方米。

路政署現時會在欄杆被拆除位置繫上膠鏈或膠帶作警示，並在路磚被拆位置以混凝土或瀝青填補，相關工作仍在進行。路政署表示，會因應相關部門要求並基於公眾安全及保安考慮加固路磚，以及更改公共路面物料，如在指定行人路段將路磚更換成混凝土。政府初步估計復修或重置欄杆費用約2500萬元。

740組交通燈被毁 彌敦道試裝保護網

740組交通燈亦在示威期間共被破壞1590次，主要包括被切斷線路或塗污，部分交通燈組件或控制器受損甚至焚毁，當中有旺角彌敦道上的交通燈曾被破壞17次。所有去年被破壞的交通燈，已於本月初由運輸署及相關部門完成復修，涉及約4000萬元。

因交通燈失靈，去年6至11月共發生20宗交通意外，41人輕傷，無重傷或死亡個案。運輸署曾在主要幹道設置臨時交通燈，警方亦稱繁忙時間會在交通燈遭破壞的主要路口指揮交通。運輸署上月底起在旺角彌敦道一帶路口的交通燈試行安裝保護網，現已安裝154個。

（反修例風暴）