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政府研修《私隱例》 賦專員檢控權遏起底

【明報專訊】反修例風波以來「起底」風盛，個人資料私隱專員公署接獲逾4700宗投訴，已去信要求涉事平台移除信息，大部分涉及警員資料。政制及內地事務局長聶德權昨在立法會表示，正聯同公署研究修訂《私隱條例》，以針對處理起底行為，並賦予專員法定權力作刑事調查及檢控，期望今年內提出修訂方向和細節。

黃繼兒：4700多宗投訴 近月大減

個人資料私隱專員黃繼兒昨日表示，公署已接獲4700多宗涉及起底投訴，並已寫信要求最少16個平台移除涉及起底信息，其中七成連結已被移除，當中七成關於警務人員。他亦說，起底個案數字在反修例運動首3個月急劇上升，但這幾個月開始平靜下來，升幅大減。

聶德權在立法會回應質詢指出，政府非常關注起底事件，形容個人資料變得「武器化」。他說，因應去年一系列個人資料外泄事故，公署盼加強針對起底問題，正聯同政府研究修訂私隱條例，修例將考慮罪行定義，亦會在保障私隱、言論自由、資訊流通方面取得平衡，而網上欺凌問題亦會一併審視。他說，政府計劃今年內提出修訂方向及細節，最近亦有和焦點小組溝通。

警家庭佔36% 撐反政府各三成

他說，截至2019年底，私隱署接獲及主動發現逾4300宗相關個案，其中警務人員及家屬是受影響人數最多的單一組別，錄得超過1500宗，佔整體36%；對政府人員及公職人員起底的有180宗，佔整體4%；而表態支持政府及警方的公眾人士被起底的佔整體三成。另有市民在網上發表反對政府及警隊的言論後被起底，有關個案佔整體一成；亦有市民不滿示威者行為，在網上披露他們的個人資料，相關個案佔整體兩成。

（反修例風暴）

相關字詞﹕私隱條例 聶德權 黃繼兒 個人資料私隱專員公署 起底 反修例風波 反修例

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