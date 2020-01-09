政府研修《私隱例》 賦專員檢控權遏起底

黃繼兒：4700多宗投訴 近月大減

個人資料私隱專員黃繼兒昨日表示，公署已接獲4700多宗涉及起底投訴，並已寫信要求最少16個平台移除涉及起底信息，其中七成連結已被移除，當中七成關於警務人員。他亦說，起底個案數字在反修例運動首3個月急劇上升，但這幾個月開始平靜下來，升幅大減。

聶德權在立法會回應質詢指出，政府非常關注起底事件，形容個人資料變得「武器化」。他說，因應去年一系列個人資料外泄事故，公署盼加強針對起底問題，正聯同政府研究修訂私隱條例，修例將考慮罪行定義，亦會在保障私隱、言論自由、資訊流通方面取得平衡，而網上欺凌問題亦會一併審視。他說，政府計劃今年內提出修訂方向及細節，最近亦有和焦點小組溝通。

警家庭佔36% 撐反政府各三成

他說，截至2019年底，私隱署接獲及主動發現逾4300宗相關個案，其中警務人員及家屬是受影響人數最多的單一組別，錄得超過1500宗，佔整體36%；對政府人員及公職人員起底的有180宗，佔整體4%；而表態支持政府及警方的公眾人士被起底的佔整體三成。另有市民在網上發表反對政府及警隊的言論後被起底，有關個案佔整體一成；亦有市民不滿示威者行為，在網上披露他們的個人資料，相關個案佔整體兩成。

（反修例風暴）