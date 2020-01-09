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悼周梓樂爆衝突 尚德拘議員助理

【明報專訊】逾百市民昨晚聚集在將軍澳尚德停車場外，悼念兩個月前在該處墮樓逝世的科大生周梓樂。示威者其後最少三度堵路，警方到場驅散，並在廣明苑施放胡椒噴霧，制服最少兩人，包括一名區議員助理。

示威者堵路毁燈 防暴三度驅散

數十黑衣人今凌晨仍聚集唐俊街及唐明街交界，以磚頭及圍欄等堵路，又破壞交通燈。防暴警第三度到場驅散，並舉藍旗警告。消防零時許接報尚德商場外有爆炸聲，正到場處理。

昨日是科大學生周梓樂墮樓逝世兩個月，晚上有人發起到其墮樓現場尚德停車場外悼念。晚上8時，逾百人在尚德停車場外集合，眾人默哀、喊口號、點蠟燭及獻花等。

晚上9時許，一批黑衣人在附近垃圾房取家俬等雜物，在PopCorn商場外十字路口堵路，防暴警不久到場清理，又警告市民及記者返回行人路，黑衣人四散。防暴警員約10時散去。

晚上10時許，一批黑衣人在附近掘磚，並丟磚至唐俊街及唐明街交界，再以雜物堵路。防暴警員再到場清理路障，黑衣人四散。警方在場多次舉起藍旗及黑旗，警告在場者非法集結並指令在場記者後退，其間有警員指罵記者「是否協助暴徒」。

議助攜藤盾「助隔人群」 遭噴藍水制服

黑衣人其後在廣明苑設傘陣，與警方對峙。數名懷疑蒙面便衣警員突然衝出制服一人，在場者起哄。防暴警到場增援，施放胡椒噴霧並揮動警棍驅散在場者。

其後防暴警再制服一名身穿橙衣男子，將其按壓地上。該男子臉上被噴藍色水劑，狀甚痛苦，警方在其身旁檢獲一個藤製盾牌，橙衣男子其後被帶走。尚德區議員李嘉睿指出，該男子為其助理葉嘉榮，當時帶同藤製盾牌協助分隔人群，被警方以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕。

（反修例風暴）

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