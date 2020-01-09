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李家超：暴徒非烏合 部分或外地受訓 毛孟靜轟信口開河欠根據

【明報專訊】反修例觸發持續7個月風波，保安局長李家超昨表示，「暴徒」的暴力行為不斷加劇，令人憂慮。他表示，經調查和分析暴徒手法，「絕對相信是受過一些訓練」，部分人可能曾接受外地訓練。他認為，暴徒每次行動「似乎有目標和劇情」，有關行動的組織部署不是烏合之眾所做。有民主派議員批評李家超信口開河，言論缺乏根據，是不負責任。

明報記者

民建聯黃定光提出質詢，質疑警方過去多次檢獲的武器是否與外國恐怖組織有關，政府如何防止外國恐怖主義分子來港從事非法活動。李家超回應稱，目前無證據顯示過去案件與外國恐怖組織有關，政府會密切留意案件「可能涉及本土恐怖主義的風險」。

黃定光及後稱，黑衣暴徒的戰術、武器「愈來愈似恐怖分子」，關注警方有無分析過，他們是否曾受外國恐怖主義集團的訓練。李家超則說，根據調查和分析暴徒的手法，「絕對相信是受過一些訓練」，部分人可能是接受外地訓練。

「每個行動都似有目標和劇情」

李家超又說，看到暴徒的組織和文宣，「有相當不同角度的版本，每一次行動都似乎有一個目標和劇情」，「相信不是烏合之眾所做」。他亦說，暴徒的物資、組織能力及資源，「我們覺得不是三五幾個人走在一起就可以達到這種能力」。

議會陣線毛孟靜回應查詢時批評，李家超言論不負責任，「信口開河，基本根據都無」，憑個人感覺便稱示威者曾接受外國武裝分子訓練。她稱未聽過示威者接受外國訓練。

首11月罪案升4.2% 破案率跌

李家超亦說，去年6月起有大量遊行示威，暴徒肆意投擲汽油彈和擲磚、縱火、破壞等，令香港治安轉差。他說，去年首11個月錄得52,250宗罪案，較2018年同期50,122宗升4.2%；而去年首11個月警方整體破案率36.1%，亦低於前年同期42.9%。

拘捕數字方面，李稱去年6月9日至今年1月2日警方共拘6943人，涉及罪行包括參與暴動、非法集結、縱火、傷人等。整體被捕者中，有1082人已經或正在進行司法程序，338人獲無條件釋放，5523人的案件仍在調查中，包括保釋候查和俗稱「踢保」的拒絕保釋之後被釋放候查。

證物涉3721手機 莫乃光批隱瞞

另外，去年6月至11月，警方共處理了1429宗涉及手機作為證物的案件，當中涉及3721部被捕人或疑犯的手機。李家超強調，有關個案都是在取得法庭搜查令下進行。

資訊科技界莫乃光批評，政府至昨日才公布曾檢閱市民逾3700部手機，屬隱瞞公眾，質疑當局如何平衡市民利益。

（反修例風暴）

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