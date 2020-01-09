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業界：口罩兩周補貨 專家：布口罩不防病毒

【明報專訊】武漢爆發不明肺炎後，本港掀起口罩搶購潮，有私家醫生組織稱醫生亦買不到口罩。有藥房商會稱目前口罩供應緊張，有供應商轉至其他地區如東南亞採購，料一至兩周後可補貨，呼籲市民毋須恐慌搶購。有護理學專家促巿民勿以為口罩萬能，坊間的布口罩不可防病毒，反予人虛假安全感。

轉東南亞入貨 藥房商會稱未缺貨

西醫工會會長楊超發昨在港台節目《千禧年代》透露，有私家醫生反映近日買不到口罩，冀政府與供應商協調，讓醫護人員取得口罩。港九藥房總商會副理事長張德榮稱，現時藥房口罩銷量較平日增加5至6倍，供應緊張，但暫未缺貨。他說有供應商稱內地供應減少，會轉到其他地方入貨，包括在東南亞採購，料一至兩周後可增加供應，市民毋須恐慌搶購。

食物及衛生局長陳肇始說，了解市民對外科口罩的渴求，衛生署已與藥房商會了解，商會稱目前供應較緊張，已從不同途徑訂貨，冀未來一至兩周有供應。本報向3M查詢口罩供應量，3M沒正面回應，稱與醫護機構包括醫管局聯繫，為醫護人員提供安全防護產品，亦和分銷商盡力為市場需求提供適切供應。

學者：口罩非萬能 正確佩戴更重要

市面有各款口罩，理工大學護理學院教授、護理專科學院院長黃金月表示，暫未知武漢肺炎病毒的傳播途徑等細節，難言哪款口罩最合適。她提醒市民要注意個人衛生，洗手、有足夠休息及盡量避開人群等。

黃金月說，「不要以為戴口罩就是萬能，戴得正確才更重要」，若正確地佩戴外科口罩，可阻隔含有病毒或細菌的大型飛沫粒子。她提醒市民戴口罩前必須洗手，佩戴時要將口罩有顏色一面向外，按下口罩的金屬鐵線，確保緊貼臉部與鼻樑，覆蓋鼻、口部至下顎，戴口罩後勿再用手接觸口罩（見右表）。

至於N95口罩，黃金月說它能有效過濾經空氣傳播的粒子，最少可阻隔95%的0.3微米粒子。對於坊間的布口罩，她說一般不會視布口罩能夠防禦病毒，可能給予人虛假安全感，尤其在高度污染之處，但在阻隔小於2.5微米粒子方面，普通布口罩只是對保護人體稍微地有幫助。

相關字詞﹕口罩 藥房 武漢不明肺炎

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