曾到武漢基愛學生確診流感 教聯盼教局更新指引

發信提學校 衛署：現病徵不應回校

衛生署稱，已發信提醒學校，如學童或工作人員出現發燒或呼吸道感染病徵，應佩戴口罩及立即求醫，並向醫生報告其外遊紀錄和接觸史；出現病徵的學童或工作人員不應回校上課或工作。

病童曾返學 基受加強校園清潔

聖公會基愛小學一名曾到武漢的學生返港後發燒，化驗報告顯示對肺炎呈陰性反應，屬一般流感。該校校長昨接受無綫新聞訪問稱，該名學生聖誕節假期曾到武漢，上星期五（3日）返學，前日（7日）發燒未有出席考試，到明愛醫院急症室求診及隔離。學校加強校園清潔工作，又呼籲學生每天戴口罩上學。

教聯會主席黃錦良稱，很多學校都高度重視今次新型疾病，當有學生感冒、發燒，都會消毒校園，有備無患。黃錦良稱，目前各界對新型疾病所知不多，盼教育局予更清晰指引，「向學校建議應對各種情况，有何措施配合，讓學校可更迅速安排」，如情况惡化，盼教育局以學童安全作首要考慮，有需要時停課等。

聖公會聖雅各小學校長張勇邦稱，學校每日安排職員在校門為學生消毒雙手，「措施年中無休」，課室長備口罩、濕紙巾等，認為學校衛生措施尚可應付，「暫時不用過度恐慌，都要平衡學習活動」。他又稱已再三提醒教職員向病假家長，明確指出發燒病癒兩日才可回校。

張勇邦稱，據衛生防護中心預防傳染病指引，如有兩名或以上同班學生相繼出現手足口病的病徵需呈報，由中心醫生、護士到校判斷學校狀况。張稱，會參考該指引，留意日後更新。