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出差武漢返韓患肺炎 華女列不明病例隔離

【明報專訊】一名曾到武漢和廈門出差的中國籍女子，上月底返回韓國後確診肺炎，對9種呼吸道病毒感染檢測結果呈陰性，被列作不明肺炎病例，正在當地接受隔離治療和檢查。韓國當局加強防範，包括向醫療機構提供從武漢入境者的資訊。有本港呼吸科專家認為，該名患者在流行病學上與武漢不明肺炎沒有關係，本港暫毋須因應韓國疑似個案而提高應變級別。

未赴華南海鮮城接觸野生動物9種呼吸道病毒測試呈陰性

韓聯社報道，一名中國籍女子上月13至17日到武漢出差，17日返韓，26日前往廈門，30日返韓，31日出現咳嗽及喉嚨腫痛，之後有發燒等，前日（7日）被診斷為肺炎，院方向當局報告為不明原因肺炎的疑似病例。報道稱，該患者在武漢並未前往華南海鮮批發市場，也不曾接觸野生動物。患者移送盆唐首爾大學醫院接受隔離治療，健康狀况良好，患者對9種呼吸道病毒感染檢測結果呈陰性，當局正調查病因，並監測接觸者。報道稱，韓國將維持該病預警級別為「關注」，但會加強防範，包括向醫療機構提供從武漢入境者的資訊，及向出境者派安全提示單等。冠狀病毒的潛伏期達14日，該患者離開武漢的日子，與出現呼吸道症狀的日子相隔為14日。

學者：港毋須因此增應變級別

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為，該名韓國患者未到過華南海鮮批發市場，亦不曾接觸野生動物，在流行病學上與武漢不明肺炎沒有關係，而可引致患者徵狀包括多種病毒和細菌，例如流感病毒、肺炎鏈球菌等，他認為本港暫毋須因應韓國疑似個案而提高應變級別。

在台灣，衛生福利部疾病管制署表示，已通知港埠全面提升警戒，包括對發燒的入境旅客，詢問是否有武漢旅遊史。疾管署又稱，上月31日啟動由武漢直航航班登機檢疫，至今已檢疫13航班、1193名旅客及機組人員，當中兩人符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」通報定義，一人驗出H3N2流感病毒，一人檢驗中，該人曾到武漢，但未到過華南海鮮市場，亦無禽畜接觸史。

陳肇始：外遊警示不涵內地

陳肇始昨出席立法會針對武漢不明肺炎的緊急質詢環節，被問及當局會否對武漢發旅遊警示，她說，保安局「外遊警示制度」涵蓋88個國家和屬地，但不包括內地。她又引述世界衛生組織，稱不建議對中國實行任何旅行或貿易限制，亦不建議對旅客採取任何具體措施。

相關字詞﹕食衛局 陳肇始 不明原因肺炎 武漢不明肺炎

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