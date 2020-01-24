央視稱武漢8人出院 專家：病毒或比SARS輕微 公院迫爆缺口罩 研暫緩非緊急手術

許樹昌：快出院是好迹象

何栢良：未知詳情難分析

武漢市衛健委自1月5日公布不明原因肺炎個案增至59宗，過去3日未有新公布。央視昨引述武漢市衛健委消息指，當地有8名不明原因的病毒性肺炎患者昨治癒出院，各人連續多日無發燒、肺炎等臨牀表現，臨牀診斷後認為可出院。中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌稱，2003年SARS病人普遍住院3周，認為武漢相關病人快出院是好迹象，反映該病或較SARS輕微。港大感染及傳染病中心總監何栢良則認為，仍未知出院者的年齡、是否長期病患、何時入院、出院後有否後遺症等，未能分析。

新增8宗懷疑個案

政府昨刊憲將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入《預防及控制疾病條例》，可強制武漢肺炎相關個案接受隔離，生效首日衛生署接獲8宗新呈報個案，數目與前日相若，總數增至38宗，當中21人已經出院。除了14宗未公布病毒結果，其餘為感染常見呼吸道病毒。食衛局長陳肇始昨稱，一旦出現確診個案或社區爆發，政府會提高戒備級別。

武漢不明病毒雖未殺到，但本港公院已迫爆，前日內科平均入院率達114%。據一名公院急症科醫生所知，伊利沙伯醫院急症室觀察病房一度多達60人等候入院，最長要等48小時，病人輪候看醫生亦要由晚上等到翌日早上。

前線物資亦不足，公共醫療醫生協會馬仲儀透露，近一兩日有個別醫院預留額外口罩派給病人、家屬，有部門見口罩數目不足，促醫護人員減少更換次數。衛生服務界議員李國麟更接獲投訴，有醫院護士反映因病人增加，病人被服和牀單、員工制服都短缺，未必能每天更換病人服，亦有員工制服要穿多過一天。另有醫院同事反映，部門缺少適合大小的N95口罩，被逼用尺寸不合的口罩，上述問題遍及港島和九龍區醫院，批評醫管局預備了的資源落不到前線。

備3個月用量物資

聯網總監：不排除物流問題

醫管局回覆稱，各洗衣工場均正常運作，沒有異常或積壓，醫院有備用被服及工作服應付突發，口罩亦足夠使用3個月。本報取得一份局方文件，稱截至1月2日醫管局共有4661萬個外科口罩和182萬個N95口罩，較3個月的預期用量高約兩至三成。

港島東醫院聯網總監陸志聰向本報表示，醫管局非常重視口罩等裝備問題，自SARS後一直確保有超過3個月的保護裝備存貨放在各大中央倉庫，但不排除「運作上非100分」，可能有個別醫院特定大小衣服、物資未能及時送到，形容情况不理想，使前線同事難受，稱「責任在管理層身上，需要確保前線同事有足夠的保護裝備上班」。陸鼓勵同事匯報，知悉哪個部門有需要後，會找出物流問題原因並予解決。

醫局：轉送「合適病人」私院治療

伊利沙伯醫院回覆，驟增的急症室求診病人對服務構成壓力，已調配人手支援，非緊急病人輪候時間較長，伊院已加開108張臨時病牀，亦會分流穩定病人至復康醫院。醫管局質素及安全總監鍾健禮昨日在電台上承認醫管局人手非常缺。醫管局昨日召開中央指揮委員會會議後決定，加快化驗以在24小時內完成快速測試；將病情較輕微病人轉送至復康及療養病房；轉送合適病人到私家醫院治療；研究暫緩部分非緊急手術或非緊急服務的可行性，以集中人手應對與武漢有關個案和減輕前線醫護壓力。據悉，自1月2日至昨日，僅一名公院病人獲安排轉到私家醫院治療。

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