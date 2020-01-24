港聞

港聞一

下一篇

央視稱武漢8人出院 專家：病毒或比SARS輕微 公院迫爆缺口罩 研暫緩非緊急手術

【明報專訊】內媒報道昨日首批共8名武漢不明原因肺炎病人出院，有本港專家認為這顯示病毒嚴重性或比SARS低。本港昨日起強制武漢肺炎相關懷疑個案接受隔離，懷疑個案增至38宗。公院已迫爆，有病人在急症室輪候48小時才有病牀，更有醫護投訴口罩、被服等都現緊絀。政府承認醫療人手及資源不足，有醫管局管理層亦承認物流上或有個別問題望解決。醫管局昨推出措施應對，包括將病人轉至私家醫院、研究暫緩部分非緊急手術或服務。

許樹昌：快出院是好迹象

何栢良：未知詳情難分析

武漢市衛健委自1月5日公布不明原因肺炎個案增至59宗，過去3日未有新公布。央視昨引述武漢市衛健委消息指，當地有8名不明原因的病毒性肺炎患者昨治癒出院，各人連續多日無發燒、肺炎等臨牀表現，臨牀診斷後認為可出院。中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌稱，2003年SARS病人普遍住院3周，認為武漢相關病人快出院是好迹象，反映該病或較SARS輕微。港大感染及傳染病中心總監何栢良則認為，仍未知出院者的年齡、是否長期病患、何時入院、出院後有否後遺症等，未能分析。

新增8宗懷疑個案

政府昨刊憲將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入《預防及控制疾病條例》，可強制武漢肺炎相關個案接受隔離，生效首日衛生署接獲8宗新呈報個案，數目與前日相若，總數增至38宗，當中21人已經出院。除了14宗未公布病毒結果，其餘為感染常見呼吸道病毒。食衛局長陳肇始昨稱，一旦出現確診個案或社區爆發，政府會提高戒備級別。

武漢不明病毒雖未殺到，但本港公院已迫爆，前日內科平均入院率達114%。據一名公院急症科醫生所知，伊利沙伯醫院急症室觀察病房一度多達60人等候入院，最長要等48小時，病人輪候看醫生亦要由晚上等到翌日早上。

前線物資亦不足，公共醫療醫生協會馬仲儀透露，近一兩日有個別醫院預留額外口罩派給病人、家屬，有部門見口罩數目不足，促醫護人員減少更換次數。衛生服務界議員李國麟更接獲投訴，有醫院護士反映因病人增加，病人被服和牀單、員工制服都短缺，未必能每天更換病人服，亦有員工制服要穿多過一天。另有醫院同事反映，部門缺少適合大小的N95口罩，被逼用尺寸不合的口罩，上述問題遍及港島和九龍區醫院，批評醫管局預備了的資源落不到前線。

備3個月用量物資

聯網總監：不排除物流問題

醫管局回覆稱，各洗衣工場均正常運作，沒有異常或積壓，醫院有備用被服及工作服應付突發，口罩亦足夠使用3個月。本報取得一份局方文件，稱截至1月2日醫管局共有4661萬個外科口罩和182萬個N95口罩，較3個月的預期用量高約兩至三成。

港島東醫院聯網總監陸志聰向本報表示，醫管局非常重視口罩等裝備問題，自SARS後一直確保有超過3個月的保護裝備存貨放在各大中央倉庫，但不排除「運作上非100分」，可能有個別醫院特定大小衣服、物資未能及時送到，形容情况不理想，使前線同事難受，稱「責任在管理層身上，需要確保前線同事有足夠的保護裝備上班」。陸鼓勵同事匯報，知悉哪個部門有需要後，會找出物流問題原因並予解決。

醫局：轉送「合適病人」私院治療

伊利沙伯醫院回覆，驟增的急症室求診病人對服務構成壓力，已調配人手支援，非緊急病人輪候時間較長，伊院已加開108張臨時病牀，亦會分流穩定病人至復康醫院。醫管局質素及安全總監鍾健禮昨日在電台上承認醫管局人手非常缺。醫管局昨日召開中央指揮委員會會議後決定，加快化驗以在24小時內完成快速測試；將病情較輕微病人轉送至復康及療養病房；轉送合適病人到私家醫院治療；研究暫緩部分非緊急手術或非緊急服務的可行性，以集中人手應對與武漢有關個案和減輕前線醫護壓力。據悉，自1月2日至昨日，僅一名公院病人獲安排轉到私家醫院治療。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

相關字詞﹕陳肇始 流感 衛生署 醫管局

上 / 下一篇新聞

出差武漢返韓患肺炎 華女列不明病例隔離
出差武漢返韓患肺炎 華女列不明病例隔離
曾到武漢基愛學生確診流感 教聯盼教局更新指引
曾到武漢基愛學生確診流感 教聯盼教局更新指引
業界：口罩兩周補貨 專家：布口罩不防病毒
業界：口罩兩周補貨 專家：布口罩不防病毒
李家超：暴徒非烏合 部分或外地受訓 毛孟靜轟信口開河欠根據
李家超：暴徒非烏合 部分或外地受訓 毛孟靜轟信口開河欠根據
悼周梓樂爆衝突 尚德拘議員助理
悼周梓樂爆衝突 尚德拘議員助理
政府研修《私隱例》 賦專員檢控權遏起底
政府研修《私隱例》 賦專員檢控權遏起底
道路設施6500萬復修 有交通燈被毁17次
道路設施6500萬復修 有交通燈被毁17次
九龍塘站擲汽油彈案4男提堂 被告：警恐嚇「搞你老婆仔女」 逼交手機密碼
九龍塘站擲汽油彈案4男提堂 被告：警恐嚇「搞你老婆仔女」 逼交手機密碼
剷行人路遭私了的士司機 曾受訪刊全名 控方撤匿名申請
剷行人路遭私了的士司機 曾受訪刊全名 控方撤匿名申請
技術員涉襲警 轉身揮手稱自然反應
技術員涉襲警 轉身揮手稱自然反應
示威人群中揮刀 運輸工囚9月
示威人群中揮刀 運輸工囚9月
楊潤雄：私人空間屬專業操守一部分 葉建源批損教師言論自由
楊潤雄：私人空間屬專業操守一部分 葉建源批損教師言論自由
50蒙面人清梨木樹連儂牆 街坊稱拍片被打 議員批警方「保護」 警：無人傷列糾紛
50蒙面人清梨木樹連儂牆 街坊稱拍片被打 議員批警方「保護」 警：無人傷列糾紛
副局陳百里未答《人權法案》影響 葉太批不熟條文感失望
副局陳百里未答《人權法案》影響 葉太批不熟條文感失望
唐樓劏房起火11傷2危 街坊稱涉事戶常家中煮食供店賣 食環跟進
唐樓劏房起火11傷2危 街坊稱涉事戶常家中煮食供店賣 食環跟進
工聯倡延長產假直上大會 泛民批壞先例
工聯倡延長產假直上大會 泛民批壞先例
海洋公園申逾百億作「新定位」 增保育基地設叢林探險
海洋公園申逾百億作「新定位」 增保育基地設叢林探險
2500元學生津貼今派表
2500元學生津貼今派表
黑客疑盜客戶資料 找換公司Travelex停網上系統
黑客疑盜客戶資料 找換公司Travelex停網上系統
去年首3季4500科技罪案 多屬網騙
去年首3季4500科技罪案 多屬網騙
父淫女「罪惡昭彰」 官重囚17年 轟被告禽獸不如 讚事主勇敢成榜樣
父淫女「罪惡昭彰」 官重囚17年 轟被告禽獸不如 讚事主勇敢成榜樣
張震遠串騙案 時任證監執董作供：商交所稱獲注資2億美元
張震遠串騙案 時任證監執董作供：商交所稱獲注資2億美元
「共用餐具不文明」 拒戒毒 藏毒休班警違感化令 官發拘捕令
「共用餐具不文明」 拒戒毒 藏毒休班警違感化令 官發拘捕令
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】防肺炎視察打氣 官員空群落區
【Emily】防肺炎視察打氣 官員空群落區
【Emily】2019香港平均24.5℃ 有紀錄最暖
【Emily】2019香港平均24.5℃ 有紀錄最暖
【Emily】緊身白衫執勤女警 投訴男同事性騷擾
【Emily】緊身白衫執勤女警 投訴男同事性騷擾
【Emily】泛民觀選 阿牛今晚西門町搞和你唱
【Emily】泛民觀選 阿牛今晚西門町搞和你唱
【Emily】「郵寄攞利市封」 陳克勤：都會落區派
【Emily】「郵寄攞利市封」 陳克勤：都會落區派
【Emily】兩會預備會中聯辦酒會同日舉行
【Emily】兩會預備會中聯辦酒會同日舉行