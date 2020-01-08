【Emily】屯馬線一期試車 料下月通車

馬鞍山線列車駛到啟德試車

反修例風波中港鐵部分車站設施被破壞，唔少人都留意到，最近港鐵除咗喺部分車站嘅出入口加裝鐵板，亦改動客務中心設計。Emily問過港鐵，佢哋話車站出入口有玻璃損毁，安裝金屬板係臨時復修安排；至於客務中心嘅改動，港鐵話團隊因應受損情况及風險評估，採取臨時復修及保護措施，包括安裝膠板，或者為個別開放式客務中心加高膠圍板，例如調景嶺站、佐敦站、太古站及太子站等。

屯馬線一期包括顯徑站同啟德站等新站，Emily曾參觀啟德站，都有唔少玻璃設計，港鐵會唔會因應社會情况而封咗啲玻璃先通車呢？港鐵無正面回應呢個提問。香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗話，希望港鐵喺屯馬線一期加強保安同站務人手，保障員工安全，亦應該試清楚信號系統先通車。