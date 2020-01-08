【Emily】屯馬線一期試車 料下月通車

【明報專訊】屯馬線一期由大圍站至啟德站（其中顯徑及啟德兩個新站啟用）預計首季通車，港鐵最近開始試營運。由鐵路愛好者管理嘅facebook專頁「Riders」噚日撰文，話港鐵近期安排馬鞍山線列車，由烏溪沙去到大圍之後，要繼續駛到啟德再掉頭，即係行埋準備通車嘅屯馬線一期，預計試車6個禮拜，2月中正式通車。Emily向兩名港鐵車長朋友打聽過，都證實有咁嘅試車安排。港鐵回覆查詢時就無正面回應試車安排同通車時間，只係話屯馬線一期正在試營運，逐步為鐵路、列車服務與車站設施等不同系統做運作測試，其間員工亦會「實習」，為通車做準備。
馬鞍山線列車駛到啟德試車
反修例風波中港鐵部分車站設施被破壞，唔少人都留意到，最近港鐵除咗喺部分車站嘅出入口加裝鐵板，亦改動客務中心設計。Emily問過港鐵，佢哋話車站出入口有玻璃損毁，安裝金屬板係臨時復修安排；至於客務中心嘅改動，港鐵話團隊因應受損情况及風險評估，採取臨時復修及保護措施，包括安裝膠板，或者為個別開放式客務中心加高膠圍板，例如調景嶺站、佐敦站、太古站及太子站等。
屯馬線一期包括顯徑站同啟德站等新站，Emily曾參觀啟德站，都有唔少玻璃設計，港鐵會唔會因應社會情况而封咗啲玻璃先通車呢？港鐵無正面回應呢個提問。香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗話，希望港鐵喺屯馬線一期加強保安同站務人手，保障員工安全，亦應該試清楚信號系統先通車。