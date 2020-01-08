【Emily】民記質疑擅放路牌犯法 黃永志批唔急市民所急

話說黃永志日前喺fb出帖，指西營盤干諾道西及水街交界位有兩組交通燈信號不同步嘅問題，運輸署嘅提示牌太細亦唔清晰，佢話有街坊擔心司機會因行錯燈而出意外，於是整塊清晰嘅路牌頂住先，直至運輸署有個靚啲嘅牌，街坊就會自行拎走自製路牌。

劉天正發現後就喺「議會監察 全民參與」嘅fb群組出帖，引述《道路交通條例》，喺接近道路位放置未經許可嘅交通標誌，最高可被判罰1000元及監禁3個月，反問黃永志「目無法紀、知法犯法就是您服務社區的方式嗎？」而黃嘅專頁中亦有人引述條例叫佢盡快移走個牌，「唔好自己捉蟲」。

黃永志同Emily講，有街坊認為唔盡快整個路牌或整好個交通燈，有可能發生交通意外，過去兩三星期，以佢所知呢個位就有4至5宗交通意外。佢批評民建聯唔係急市民所急，「如果認為合法最優先，安全放一邊，咁真係違反民生」，又話街坊希望藉住呢塊路牌，託區議員叫運輸署整好啲。