【Emily】民記質疑擅放路牌犯法 黃永志批唔急市民所急

【明報專訊】建制派敗選後，民建聯話要喺各區成立「議會監察」平台，監察現任區議員，中西區西營盤區議員黃永志噚日就喺facebook出post，話區選中輸畀佢嘅民建聯劉天正都有關注其專頁，仲話多謝民建聯支持，希望民建聯都可以多啲監察政府，反映民意。不過話口未完，黃永志就被劉天正質疑「知法犯法」。
話說黃永志日前喺fb出帖，指西營盤干諾道西及水街交界位有兩組交通燈信號不同步嘅問題，運輸署嘅提示牌太細亦唔清晰，佢話有街坊擔心司機會因行錯燈而出意外，於是整塊清晰嘅路牌頂住先，直至運輸署有個靚啲嘅牌，街坊就會自行拎走自製路牌。
劉天正發現後就喺「議會監察 全民參與」嘅fb群組出帖，引述《道路交通條例》，喺接近道路位放置未經許可嘅交通標誌，最高可被判罰1000元及監禁3個月，反問黃永志「目無法紀、知法犯法就是您服務社區的方式嗎？」而黃嘅專頁中亦有人引述條例叫佢盡快移走個牌，「唔好自己捉蟲」。
黃永志同Emily講，有街坊認為唔盡快整個路牌或整好個交通燈，有可能發生交通意外，過去兩三星期，以佢所知呢個位就有4至5宗交通意外。佢批評民建聯唔係急市民所急，「如果認為合法最優先，安全放一邊，咁真係違反民生」，又話街坊希望藉住呢塊路牌，託區議員叫運輸署整好啲。