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港聞
2020年1月8日星期三
港聞二
封閉公共空間 浸大涉違地契 本報發現查詢後重新開放
NEA屢借場辦工作坊 今年選址中環
再拒記者入公共空間 理大：會加強內部溝通
高院裁緊急法禁蒙面違憲 烈顯倫稱「災難」
獨立檢討會籌備 晤學者列6挑戰 出席學者：政府盼尋法治本 框架闊未觸反修例問題
駱惠寧無提止暴制亂 林鄭不評論
周日上水遊行4青年控藏械擾秩序 去年光復上水跳橋科大生涉案
新春匯演 旅發局：警表明不入會場
11區會首開會 多區設關注警暴小組 旺角指揮官赴會：歡迎議員新春監察執法
葵青區會唱《榮光》 梁美芬質疑踩界
八成人稱區選公平公正 逾半自稱建制派不認同
梁繼昌促警公開武力指引 續爭獨立調查
專家：摺枱安全掣設計有問題 可調校至無法上鎖 海關跟進
VR健身單車鍛煉 輪椅長者復行
張震遠串騙證監案開審 涉商交所5招瞞財困 訛稱獲注資
3沙井工吸不明氣體不適 1昏迷
中大調查：法律上承認同性婚姻 認同者27%增至44%
尊子漫畫
【Emily】民記質疑擅放路牌犯法 黃永志批唔急市民所急
【Emily】敗選仍被「裝修」 工聯前區議員求「留條生路」
【Emily】灣仔區會選主席 建制少數派拉布
【Emily】卸任議員 柴文瀚旁聽區會稱過癮
【Emily】屯馬線一期試車 料下月通車
【Emily】「清水湾」標示現路面 繁體俗字？
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【明報專訊】（請看附圖）
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