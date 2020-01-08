中大調查：法律上承認同性婚姻 認同者27%增至44%

中大於2019年9月16日至25日以電話訪問1058名成年人，60%受訪者同意香港應為不同性傾向人士提供法律保障免受歧視，只有12%人表示不同意，與中大在2016年的同類調查比較，當時表示同意的受訪者有55%、不同意的有35%。計劃創辦總監孫耀東說，兩次調查所用字眼一樣，對3年間「不同意」者比率大減感驚訝，他認為是與近年有較多相關法庭個案而引起公眾關注有關。

調查又顯示，44%受訪者同意香港應在法律上承認同性婚姻，不同意的有27%，與2016年的調查比較，當時只有27%同意、不同意的有34%。調查亦發現，46%受訪者同意在外國註冊的同性伴侶有權在港領養小朋友，較2016年調查的40%略增。

孫耀東說，政府和外界經常以「未準備好」為藉口，拒絕立法及推行LGBT+的平權政策，但調查反映此說法無事實根據。平機會主席朱敏健回應稱，將仔細研究報告中提出的議題，作為日後評估相關問題的參考。