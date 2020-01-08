3沙井工吸不明氣體不適 1昏迷

現場為屯門龍門路近蝴蝶灣一個地盤。昨午3時許，3名工人在地盤內清理新建造的沙井，其中兩名工人以梯入沙井工作，另一人在地面協助傳送物料。3人突然從沙井內聞到異味，其中一人自行爬出沙井，另一人昏迷沙井內。工友見狀即通知望后石消防局。

消防到場，部分人戴上防毒面罩及氧氣樽入沙井搜救，並將昏迷工人救起，他其後恢復清醒。3名工人年齡介乎52至63歲，報稱不適，由救護車送到屯門醫院救治。涉事沙井事後由圍欄圍起，消防以儀器探測沙井內氣體，暫未找到不明氣體成分。勞工處及警方其後到場調查。

路政署發言人稱，涉事地盤正進行 「屯門至赤鱲角連接路—北面連接路收費廣場及相關工程」，承建商「中國路橋—基利聯營體」已即時暫停相關工作，同時已聯絡工人家屬，提供所需協助。署方又說，在沙井內工作的工人均須為密閉空間「核准工人」，而工程承建商亦須提供合規格設備以確保工人安全。

香港管綫專業學會前會長黃敬稱，在沙井工作的工人必須取得許可證，進入沙井前須做風險評估及氣體測試，測試氧氣含量及是否有毒氣，如沒有毒氣，工人不一定要穿著保護裝備，只需穿著防墮裝備、帶備毒氣表及以風機吹送新鮮空氣入沙井。他指新建沙井甚少有沼氣，通常會有缺氧情况，如工人聞到異味，或因沙井內有動物屍體或食物渣滓而產生硫化氫。