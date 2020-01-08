VR健身單車鍛煉 輪椅長者復行

治療師：邊踩邊「環遊世界」

長者「加操」排隊玩

政府於2018年12月推出10億元「樂齡及康復創科應用基金」，資助合資格安老及康復服務單位購置或租借科技產品，改善服務使用者生活質素 ，並減輕護理人員的負擔和壓力。基金已完成兩個批次的申請，第一批次批出3700多萬元購置或租用逾870個創科產品；第二批次有逾650個服務單位申請約2300個項目。

耆康會啟業護理安老院獲資助購置3個產品，分別為虛擬實境健身單車、機械轉移輔助器及壓力測試系統（見表）。耆康會服務總監駱耀文表示，申請基金時，會按院友需要及輔助員工兩個方向考慮添置器材，目標是鼓勵照顧院友的心理及身體健康，並減少護理員勞損。

政府基金資助安老院購入

其中，虛擬實境健身單車接駁熒幕，用家可選擇日本、巴黎等世界各地共169條路線，亦可因應使用者的體力調校阻力。86歲的院友卓志光說，每日都會排隊玩，最喜歡去歐洲；71歲的院友熊月嫻則說，前兩年要坐輪椅，調低健身單車阻力令她踩得更舒服，經訓練後，現時可以扶步行架走路，步履更穩。

物理治療師陳裕玲表示，健身單車訓練最少要15分鐘才足夠鍛煉肌肉耐力及心肺功能，以往長者踩5分鐘就放棄，虛擬實境健身單車增加長者的興趣及時間，令訓練更有效。

互動地面投影機 訓練智障者

照顧智障者的香港心理衛生會順天中心亦獲資助購置「移動互動地面投影機」，投影機內置800多個程式及遊戲，可投影不同場景並與用家的動作互動，產生不同效果，例如可讓學員撥開投影在桌上的樹葉尋找物品、收集飛來飛去的利巿等。該會職業治療師陳建婷表示，投影機可投影不同場景、圖案等，相較傳統訓練變化更多，並可按學員能力調校速度，增加成功感，令學員更願意參與其中。

明報記者