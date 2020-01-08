專家：摺枱安全掣設計有問題 可調校至無法上鎖 海關跟進

警方前晚展示涉事摺枱，枱腳打開後由紅色安全掣鎖上。英國認可機械工程師盧覺強表示，照片顯示摺枱安全掣紅色膠帽後有鐵棒突出，安全扣長度明顯不足以扣入鎖洞內，懷疑有人貪方便把安全扣調校至無法上鎖的長度。盧認為該安全掣原設計有問題，不但容許用家「廢其武功」，內置彈簧亦容易損耗至失靈。他建議改用鐵環作「可推動安全扣」，取代彈簧設計，減少損耗，亦可防止用家貪方便。

貪方便調校安全扣成危機

正街街市一間縫紉店正使用兩張同類摺枱，店主陳女士稱摺枱價錢便宜，但損耗很快，兩張摺枱於連鎖家品店日本城購入，不足半年其中一張的安全掣已失靈。

陳女士示範打開該摺枱，安全掣的金屬扣未有扣入鎖洞內，金屬扣與洞口有約一隻手指闊距離。記者發現安全掣上的紅色膠帽可扭動調校金屬扣長度，用家要把金屬扣調校至可扣入鎖洞長度方可上鎖。記者昨到西環兩間家品店，摺枱售價由159至238元，有職員稱現時本港有售的摺枱均有安全掣，只要正常打開，「開到盡」便會上鎖。

市面摺枱均有安全掣

海關：巡查557次未見違規

海關回覆，過往3年曾就摺枱及摺椅巡查557次，未發現違規，已接手跟進事故中的摺枱有否違規。

昨早9時許，男童父母及親友到西區域多利亞公眾殮房認屍，逗留約3小時後離去，其間男童母親一直緊抱一隻長頸鹿毛公仔痛哭，需由丈夫攙扶出入。據悉男童父母均為新移民。

死者李錦峰就讀高街仁濟醫院郭子樑幼稚園，家長林女士稱男童讀K1，與其子同班。林說男童操普通話，性格好動有禮，多由父親送上學，母親接放學。她形容男童父母年輕，皆要工作，其中母親在日本城工作，亦有祖母幫忙照顧男童。林稱對事件感心痛，「講到佢個名眼水都標出嚟」。