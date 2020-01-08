梁繼昌促警公開武力指引 續爭獨立調查

研究英美澳指引

列明催淚彈不應直射人

立法會秘書處資料研究組本月2日完成研究，研究聚焦英國、美國及澳洲的警方使用催淚氣體與相關化學刺激物、橡膠子彈和相關投射物，以及警棍。三地的警方指引列明，使用催淚彈時不應直接向個人發射，亦不應在密閉空間使用，而警員事前應給予充分警告和提供撤離路線。

使用橡膠彈方面，英、美、澳的警方指引亦列明，不應針對頭部、頸部及下陰，亦不應近距離發射；而英國規定須至少距離1米發射。至於警棍方面，三地指引規定警員施棍時不應針對頭部、頸部和胸部，而是應以手腳為目標，警員拔出及揮棍後，亦須記錄和解釋理據。

指三地均公開 港警難例外

梁繼昌表示，過去警方經常以行動部署為由不公開武力指引，但英、美、澳均有公開，反問「難道只有香港警方的部署會因此而被影響？」他又說，反修例運動大半年來，看到警方違規卻無人被問責停職，警員持警棍打被制服者的頭部亦有片段為證。他促請警方公開有關指引，令公眾可監察及投訴。

他亦指出，將會繼續爭取民間五大訴求，包括成立獨立調查委員會，以調查及追究警方使用武力的情况。

（反修例風暴）