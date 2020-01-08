葵青區會唱《榮光》 梁美芬質疑踩界

葵青區議員蔡雅文昨在會上動議唱歌表達過去半年港人的遭遇，民主派區議員合唱《願榮光歸香港》，又高呼「五大訴求，缺一不可」的口號。建制派不滿，質疑主席單仲偕偏幫泛民，反問下次開會可否跳舞、打麻將。

梁美芬其後在立法會評論事件，她說該反修例歌曲歌詞即使不露骨，但令人認為主唱者不願接受基本法和一國兩制，區議員唱該歌可能「有機會踩界」，提醒新任區議員要絕對擁護基本法及一國兩制。

民主黨葵青區議員尹兆堅表示「看不到挑戰一國兩制」，稱歌詞中無「港獨」二字。

北區主席倡重新制憲

素人羅庭德當選北區區議會主席，他在會上發言批評警察「無惡不作」，認為「只有重組警隊，重新制憲」，才可以為人民充權；又呼籲認同其本土派理念的同路人，身體力行「以最大的氣力掃除獨裁傀儡的林鄭政權」，「實現『光復香港』，以最大的精力支援『時代革命』……我們的終極目標是入主禮賓府，成為添馬政總的執政聯盟，奪取政權」。

梁美芬回覆本報查詢時表示，提出重新制憲是表示不接受基本法，質疑有關言論「踩界」。

（反修例風暴）