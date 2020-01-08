11區會首開會 多區設關注警暴小組 旺角指揮官赴會：歡迎議員新春監察執法

多區邀警出席會議

元朗區警方書面回覆

多個區議會都有邀請警方出席會議，元朗區議會主席黃偉賢早前就7．21事件向警方提出30個問題，警方以書面回覆，涉及7．21事件的回應有兩段，稱事件進入司法程序，不宜現階段進一步評論。

旺角區指揮官韋能治出席油尖旺區議會，講解新春時旺角花墟一帶交通安排，區議會副主席余德寶讚揚對方以真面目出席，又問他會否就區內警暴問題道歉；民主黨涂謹申問及若有市民買花時高歌及叫口號，會否被指非法集結，亦要求警方交代行動指引，包括會否出動水炮車；社區前進林兆彬批評警方被情緒主導執法。亦有多名區議員關注警方農曆年前在花墟的部署。李傲然問警方可否承諾不會發射催淚彈，以及是否有足夠警力處理區內的其他治安問題。

韋能治：出席區會是警方職責

韋能治稱，警方因應混亂及威脅性的情况部署，會按現行機制就使用催淚彈及水炮車與附近商店及居民溝通，強調有足夠警力處理其他治安問題。他稱如區議員在農曆新年間對警方執法等情况有問題，可直接接觸他及相關警方部門；又歡迎區議員到場監察執法，或直接聯絡他溝通執法細節。

韋能治會後接受傳媒訪問時稱，出席區議會回應社區問題是警方職責，他會在有需要時出席會議。被問到區會有意調查警暴問題，他說不予置評。

元朗鄉事派促小組還鄉村清白

各區會昨亦關注警暴問題，元朗區於去年7月21日發生襲擊事件，區議會民主派議員動議成立工作小組調查事件，在33名議員支持下通過，鄉事及建制派議員在席但無投票。民主黨鄺俊宇稱，警方未來須出席工作小組回應提問，「誰決定警署落閘？誰決定要兩名警員在元朗站轉身離開？誰決定報警39分鐘都無人理，任由香港市民被打？」他說若警方拒出席會議是不尊重區議會。

有鄉事議員發言期望工作小組還鄉村清白，冀小組可擴闊範圍至調查反修例下元朗發生的暴力事件。八鄉南鄉事派議員黎永添稱，尊重不同看法，但認為有些媒體片段被忽略，又提及「林卓廷帶隊」。鄺俊宇要求黎永添收回言論，黎改稱「見到林卓廷在現場」。

深水埗區議會則通過成立「反修例運動關注工作小組」，又一村議員劉偉聰建議，遊行期間委派區議員監察警員執勤情况，蒐集警暴證據。葵青區議會通過譴責葵青區警方執法問題，包括交通警涉意圖撞向示威者、警長在葵芳站旁巴士總站擎槍的動議。

多區大會昨亦為反修例運動死傷者默哀，建制派各有應對，北區、觀塘等區議會建制派議員參與默哀；屯門建制派則離席或在席不參與默哀。

另外，立法會保安事務委員會主席陳克勤昨在會上表示，警務處長鄧炳強將於下月初出席會議交代罪案率數字，他預料議員會追問警方處理示威活動方式，建議當日提早半小時開會，並會寬鬆處理議員提問；陳又期望2月底至3月初安排視察新屋嶺扣留中心。

明報記者

（反修例風暴）